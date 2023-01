Dalila Di Lazzaro a “Domenica In”, la sua battaglia contro il dolore cronico commuove Mara Venier

Fonte: IPA Dalila Di Lazzaro, racconta la sua battaglia contro il dolore cronico

Una chiacchierata emozionante, a cuore aperto, raccontando di un percorso difficile. Dalila di Lazzaro è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e la conduttrice l’ha accolta raccontando di come è nata la loro amicizia che dura da 40 anni. La splendida attrice, invece, l’ha fatta commuovere e ha spiegato la sua battaglia contro il dolore cronico.

Dalila Di Lazzaro commuove a Domenica In con la sua battaglia

Quel fascino e quel talento hanno saputo ammaliare, lasciare senza fiato, sedurre intere generazioni: Dalila Di Lazzaro, classe 1953 ha preso parte a numerose pellicole lasciando un segno tangibile nella storia del cinema italiano. Ed è stato proprio con un lungo video, che ne ha celebrato la carriera, che Mara Venier l’ha accolta in studio a Domenica In.

Occhi blu, intensi e profondi, capelli biondi e un fisico da indossatrice, che è la strada con cui ha esordito nel mondo dello spettacolo.

L’attrice si è presentata in studio vestita di bianco per la prima puntata dell’anno del contenitore domenicale. Mara ha spiegato al pubblico di essere molto contenta, perché sono almeno tre anni che le chiede di partecipare: “Lei purtroppo – ha detto la conduttrice – molti anni fa ha avuto un incidente molto serio”. Soprattutto uno in motorino che, ha spiegato la Venier: “Ha condizionato il resto della tua vita”.

È stata l’attrice a raccontare l’accaduto: “Venticinque anni fa ho chiuso i giochi – ha detto – non mi hanno creduto i medici, non so per quale motivo ma non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima. Perché, ad esempio, all’epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile”. Un problema cervicale le ha condizionato la vita, costringendola a letto ferma.

Dalila ha detto: “Undici anni senza mai alzarmi, neanche per lavarmi. E purtroppo non è finita – ha aggiunto –. Io vorrei non avere la pietà della gente, io sono una combattiva, sono una forte, io devo aiutare migliaia di persone che sono nelle condizioni del dolore cronico”.

Dalila Di Lazzaro vorrebbe diventare una portavoce, vorrebbe accendere una luce sui problemi di chi soffre: “Io con la mia forza vorrei portare avanti questo problema e ti ringrazio Mara di farmelo dire nel primo giorno dell’anno”.

La conduttrice ha fatto sentire tutto il suo sostegno a Dalila, sottolineando come sia riuscita ad arrivare a Roma da lei: “Per me vederti entrare, camminare…” E su queste parole Mara Venier si è commossa mostrando l’amicizia profonda e il grande affetto che le lega.

Dalila Di Lazzaro, il racconto della sua vita

A Domenica In è stata ripercorsa la vita di Dalila Di Lazzaro, nata a Udine nel 1953. Video di tanti anni fa, immagini, parole dell’attrice prese da racconti del passato in una ricostruzione emozionante di quello che è stato il suo percorso.

E poi i legami quelli con la sua famiglia, chi c’è ancora e chi invece non c’è più come il figlio Christian scomparso nel 1991 a soli 22 anni. E ancora l’amore, con l’arrivo in studio del compagno di Dalila, Manuel.

Una lunga chiacchierata dalla quale è emersa la grande amicizia che le lega e che ha scandito la loro vita, facendole crescere assieme. E tanta commozione nei ricordi del figlio, delle difficoltà che Dalila ha dovuto affrontare e della sua grande forza.