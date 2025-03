Monica Leofreddi a Da noi a ruota libera…: “Mondo dello spettacolo spietato”

Fonte: IPA Monica Leofreddi

Nel salotto di “Da noi… a ruota libera”, Monica Leofreddi ha spalancato le porte della sua vita che si intreccia al mondo dello spettacolo. Tra una carezza ai ricordi e un sorriso amaro sulle difficoltà di un settore che non ammette pause, la conduttrice ha parlato di successi, sacrifici e di quel filo sottile che separa la carriera dalla vita privata.

Monica Leofreddi, il difficile equilibrio tra spettacolo e famiglia

La televisione non fa sconti e chi sceglie di fermarsi per la famiglia sa bene che il ritorno sullo schermo può trasformarsi in una corsa a ostacoli. “Noi donne dobbiamo sempre scalare montagne in un settore che premia la durezza e dimentica la gratitudine. Tornare dopo una pausa è complicato, perché questo lavoro non va a braccetto con la stabilità familiare”, ha spiegato Monica Leofreddi.

Nonostante le difficoltà, non ha mai messo in discussione le sue scelte: “I miei figli sono il tesoro più grande della mia vita. Essere genitore è un viaggio impegnativo, ma rifarei tutto senza esitazioni”. Purtroppo, nella nostra società, per una donna conciliare carriera e affetti è una battaglia quotidiana, spesso persa in partenza contro le logiche di un sistema che concede poco spazio a chi si ferma anche solo per respirare.

Monica Leofreddi ha descritto senza filtri il dietro le quinte di un settore che non perdona. Il mondo dello spettacolo è un’arena dove fermarsi equivale a essere tagliati fuori. “Questo è un lavoro che non tollera interruzioni, specialmente per una donna che diventa madre”, ha spiegato. Non basta il talento, servono resistenza e la capacità di affrontare un sistema che penalizza chi decide di rallentare anche solo per un attimo.

Il legame con gli affetti più cari

Nel corso dell’intervista, Monica Leofreddi ha parlato con affetto di Milo Infante, una presenza costante nella sua vita professionale e personale: “Un grande condottiero e un vero amico”. Il loro legame, costruito nel tempo tra fiducia e stima reciproca, ha portato la conduttrice a emozionarsi, mostrando un lato più intimo e meno filtrato.

Ma è stato il pensiero del fratello Emilio, scomparso due anni fa, a colpirla nel profondo. “Mi ha insegnato la libertà, la sensibilità e un modo di vivere diverso”, ha confidato con la voce incrinata, lasciando intendere che certi dolori non si affievoliscono con il tempo, ma si trasformano in insegnamenti indelebili.

Un nuovo capitolo con uno sguardo positivo

Monica Leofreddi si prepara a un nuovo capitolo con la consapevolezza di chi ha dovuto lottare per ogni passo avanti. “Questa deve essere la mia golden age”, ha dichiarato con determinazione. Le polemiche restano indietro, le persone vere restano accanto e i traguardi non vanno più sminuiti da chi non ha mai conosciuto il prezzo della fatica. “Ora scelgo io a chi dare spazio, cosa celebrare e dove investire il mio tempo”, ha aggiunto, con la consapevolezza di chi ha imparato a distinguere l’essenziale dal superfluo.