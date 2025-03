Fonte: IPA Francesca Fialdini

Domenica pomeriggio significa solo una cosa per tantissimi telespettatori Rai: un nuovo appuntamento con Da noi… A ruota libera. Anche il 9 marzo 2025, Francesca Fialdini ci terrà compagnia dalle 17:20 su Rai 1, subito dopo Domenica In di Mara Venier. E come sempre, lo farà con la sua solita eleganza, empatia e una carrellata di ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto. Ma chi saranno i protagonisti di questa puntata in onda nel pomeriggio della Prima Rete? Scopriamolo insieme.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni del 9 marzo

Per questa domenica, Francesca Fialdini ha preparato un parterre di ospiti di prim’ordine, tra volti amatissimi della televisione, della musica e della letteratura. Ad aprire le danze sarà Paola Barale, una delle showgirl più amate della televisione italiana. Con la sua inconfondibile energia e un fascino intramontabile, Paola ci parlerà del suo percorso artistico, dei momenti più belli della sua carriera e delle nuove sfide che sta affrontando. Ma ci sarà spazio anche per qualche confidenza più personale: chissà se ci svelerà qualcosa di inedito sulla sua vita privata. Di recente, l’artista ha perso la sua mamma Carla, che ha ricordato con un video toccante su Instagram di qualche anno fa, quando ancora la malattia non si era affacciata nella sua vita.

Direttamente dal palco dell’Ariston, Da noi… A ruota libera accoglierà anche Willie Peyote, reduce dal successo sanremese con il brano Grazie ma no grazie. Il cantautore torinese, sempre pungente e originale nei suoi testi, parlerà della sua esperienza al Festival e ci racconterà qualcosa in più sul suo ultimo album, Sulla riva del fiume. Malgrado il posizionamento poco fortunato, il suo brano è uno dei più ascoltati del momento ed è destinato a trasformarsi in un grande successo.

Gli altri ospiti

Ma non finisce qui. In studio ci sarà anche Fabio Canino, attore, scrittore e volto noto della televisione italiana grazie alla partecipazione decennale a Ballando con le stelle. Con la sua ironia e il suo talento speciale, Canino ci porterà nel suo mondo fatto di spettacolo, cultura e battaglie per i diritti. Un momento molto intenso della puntata sarà dedicato a Carlotta Fruttero, figlia del grande Carlo Fruttero, che presenterà il suo libro Alice ancora non lo sa. Un’opera toccante e attuale, che racconta la storia di una donna manipolata e truffata dall’uomo che amava.

A proposito di tematiche importanti, in studio ci sarà anche Ameya Canovi, psicologa esperta di relazioni e dinamiche tossiche. Con la sua esperienza, darà spunti preziosi su come riconoscere i segnali di una relazione disfunzionale e, soprattutto, su come uscirne. Una tematica, questa, più attuale che mai, alla quale Francesca Fialdini dimostra di essere sempre particolarmente attenta.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

L’appuntamento con Da noi a ruota libera è, come sempre, su Rai 1 a partire dalle 17,20. Ma se non riuscite a seguire la puntata in diretta, nessun problema. Tutte le interviste saranno disponibili in streaming su RaiPlay, dove potrete rivederle in qualsiasi momento. Perfetto per chi vuole recuperare un episodio o semplicemente riascoltare qualche passaggio particolarmente emozionante.