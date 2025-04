Fonte: IPA Francesca Fialdini

Anche questa domenica, l’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera torna puntuale su Rai1 alle 17,20 con la conduzione garbata e coinvolgente di Francesca Fialdini. Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è uno spazio di racconto sincero, in cui i protagonisti si mettono in gioco, condividendo esperienze di vita, successi, difficoltà superate e sogni. Nella nuova puntata, in onda domenica 20 aprile, il salotto di Fialdini accoglierà personaggi amatissimi dal pubblico, ognuno con la sua storia da raccontare. Tra musica, televisione, affetti e nuove avventure, le emozioni non mancheranno. Ma chi sarà ospite nella puntata di Pasqua?

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 20 aprile

Volto simbolo della scena musicale italiana, Donatella Rettore sarà tra gli ospiti più attesi. Cantautrice, attrice, provocatrice gentile e artista fuori dagli schemi, la Rettore concede in un’intervista senza filtri, come solo lei sa fare. Ripercorrerà infatti oltre quarant’anni di carriera, parlerà dei suoi successi intramontabili, delle battaglie personali, delle cadute e delle rinascite. Il suo racconto, tra sincerità e ironia, si svilupperà con uno sguardo inedito sulla donna dietro il personaggio: la passione per la musica, l’amore vissuto con intensità, la libertà sempre difesa con orgoglio per un ritratto vivido e toccante di un’artista che non ha mai smesso di reinventarsi.

Dallo spettacolo alla musica, Luisa Corna torna in scena con un nuovo singolo, Il giorno giusto, che rappresenta per lei un ritorno alle origini e, al tempo stesso, una nuova partenza. Ospite di Francesca Fialdini, l’artista si racconterà in modo intimo, parlando del suo percorso artistico ma anche della sua vita lontano dai riflettori. Una carriera fatta di televisione, canto e teatro, ma anche di scelte personali dettate dal cuore.

Gli altri ospiti

Margot Sikabonyi, indimenticata interprete di Maria Martini in Un medico in famiglia, torna a raccontarsi al pubblico che l’ha amata fin da giovanissima. Ma quella che oggi siede nel salotto di Da noi… a Ruota Libera è una donna cresciuta, consapevole, che ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi alla scrittura e alla spiritualità. Due libri all’attivo, una maternità vissuta con intensità e un percorso personale fatto di ricerca e consapevolezza.

A portare un tocco di freschezza e genuinità sarà la straordinaria coppia formata da Nonna Luigina e suo nipote Davide Moia. Diventati vere e proprie star dei social, raccontano con spontaneità e ironia la loro vita quotidiana nell’azienda agricola di famiglia. Polli, ortaggi e tanto affetto: un mondo semplice ma straordinario, che ha conquistato centinaia di migliaia di follower. Dietro i video virali, però, c’è molto di più: il rapporto speciale tra nonna e nipote, la trasmissione dei valori, la riscoperta delle radici. Francesca Fialdini li accoglierà per parlare di questa avventura digitale iniziata quasi per gioco, che oggi li ha resi un simbolo di autenticità e tenerezza.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata di Da noi… A ruota libera va in onda va in onda il 20 aprile su Rai1 con la conduzione di Francesca Fialdini. Il programma va in onda in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay e in contemporanea sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti degli utenti che seguono in tempo reale.