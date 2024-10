Fonte: IPA Francesca Fialdini

Sta per arrivare una nuova puntata di Da noi a ruota libera, il talk show di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Il programma, che ormai si è affermato come uno degli appuntamenti più amati del palinsesto domenicale della Rete ammiraglia, è pronto a regalare al suo pubblico nuove emozioni e storie avvincenti anche nell’appuntamento di domenica 13 ottobre 2024. Grazie al suo format che alterna momenti di riflessione e interviste a ospiti di grande calibro, lo show continua a ottenere ottimi risultati in termini di share, conquistando una larga fetta di telespettatori.

Ma chi saranno gli ospiti di questa nuova puntata? Francesca Fialdini è pronta ad accogliere personalità di grande rilievo del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura italiana e internazionale. Tra i nomi già confermati, ci sono quelli di Matilda De Angelis, Amy Stewart, Rocco Papaleo e la giovane chef Eleonora Riso, vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserverà questa attesissima puntata.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni del 13 ottobre

Uno degli ospiti più attesi è senz’altro Matilda De Angelis. L’attrice bolognese, considerata una delle stelle più luminose del cinema e della televisione italiana, sarà in studio per raccontare i suoi ultimi successi professionali. De Angelis è infatti al centro dell’attenzione grazie alla sua partecipazione in due serie TV che stanno ottenendo un ottimo riscontro: Citadel: Diana su Prime Video, spin-off dell’acclamata serie Citadel, e la seconda stagione de La legge di Lidia Poët, in cui Matilda veste i panni della prima avvocatessa italiana. Il pubblico avrà modo di conoscere più da vicino il percorso che ha portato l’attrice a ottenere ruoli così importanti e di scoprire qualche curiosità sulle produzioni a cui ha preso parte. L’intervista, condotta con il consueto garbo da Francesca Fialdini, offrirà anche un’occasione per esplorare il lato umano e personale di Matilda De Angelis, permettendo di conoscerla oltre i suoi ruoli da protagonista.

Altro momento imperdibile della puntata sarà l’intervista alla cantante Amy Stewart, nota per il brano Friends, scritto per lei da Mike Francis, e per altri successi come Knock on Wood. La cantante internazionale sarà in studio per celebrare i 40 anni di questo brano iconico, che ha segnato la sua carriera e che ancora oggi è molto amato dal pubblico. Amy Stewart non parlerà solo del passato, ma presenterà anche il suo nuovo progetto discografico, che contiene arrangiamenti rivisitati dei suoi più grandi successi e nuove sonorità che promettono di sorprendere i fan di lunga data. Brani come Try Love, Love Ain’t No Toy e Together torneranno con nuove versioni, arricchite da nuove sfumature musicali. Sarà un’occasione unica per riascoltare canzoni che hanno segnato un’epoca, ma con un tocco di modernità.

Rocco Papaleo, un viaggio tra musica e riflessioni

Non poteva mancare una presenza ironica e al tempo stesso riflessiva come quella di Rocco Papaleo. L’attore e regista lucano sarà ospite del programma per presentare la sua autobiografia appena pubblicata da Mondadori, dal titolo Perdere tempo mi viene facile. Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita. Un libro che promette di essere molto più di un semplice racconto di vita: attraverso aneddoti, riflessioni, poesie e canzoni, Papaleo offre al lettore uno spaccato intimo del suo percorso umano e artistico, con quella vena surreale e poetica che lo ha sempre contraddistinto. Durante l’intervista, Papaleo non mancherà di regalare al pubblico momenti di leggerezza e profondità, raccontando episodi curiosi della sua carriera e del suo percorso artistico.

Eleonora Riso, la giovane chef che ha conquistato Masterchef

A chiudere la puntata sarà un’intervista dedicata alla cucina e al talento emergente con Eleonora Riso, chef livornese che ha vinto la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Eleonora, che si è fatta conoscere per la sua cucina innovativa e creativa, racconterà il percorso che l’ha portata al successo e condividerà con il pubblico le sue prossime sfide professionali. La sua presenza nello studio di Da noi a ruota libera sarà l’occasione per parlare di gastronomia e della sua passione per i sapori autentici della cucina italiana.

Dove seguire la puntata

L’appuntamento è fissato per domenica 13 ottobre 2024 alle 17,20 su Rai 1. In alternativa, è possibile guardare Da noi a ruota libera in streaming su Rai Play, la piattaforma digitale di Rai che permette di rivedere i programmi in qualsiasi momento.