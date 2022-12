Cristiano Malgioglio debutta con “Mi casa es tu casa”: dove è ambientato il suo programma

Fonte: ANSA Cristiano Malgioglio, debutta alla conduzione

Un programma nuovo, che andrà in onda per cinque serate: è quello di Cristiano Malgioglio che debutta con Mi casa es tu casa a partire dal 7 dicembre su Rai 2. Ma di cosa parlerà il nuovo show? Saranno interviste a grandi artisti, condotte in perfetto stile Malgioglio. La location? Una casa.

Cristiano Malgioglio, debutta con Mi casa es tu casa: l’ambientazione

Cristiano Malgioglio è un artista a tutto tondo che, nel corso della carriera, si è fatto apprezzare dal pubblico anche per la sua pungente ironia. E ora debutta alla conduzione con un programma che lo porterà a fare interessanti chiacchierate con grandi artisti anche di calibro internazionale. Si chiama Mi casa es tu casa e del suo show ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Al magazine ha rivelato che la data non doveva essere quella del 7 dicembre e che quindi parte prima “un po’ a sorpresa”.

La trasmissione inizialmente era prevista su Rai 3, ma è passata sul secondo canale del servizio pubblico. Cosa ci si può aspettare dalla trasmissione lo rivela Malgioglio stesso: “Penso di avere fatto un programma meraviglioso, dove si ride e ci si diverte”.

Il format è spagnolo e aveva ispirato anche A raccontare comincia tu, l’ultima trasmissione della compianta Raffaella Carrà e proprio per lei è previsto un omaggio: la sigla è Raffaella un brano che il conduttore canterà con i Varry Brava, tre artisti spagnoli.

La location scelta è una casa vicino a Roma dove ospiterà diversi ospiti in ogni puntata: “Io cucinerò, ma molti si sono rifiutati di mangiare i miei piatti perché avevano paura che li avvelenassi”, ha detto con la sua celebre autoironia a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ambientazione, però, non è la sua casa milanese che non si sarebbe prestata a fare da scenografia.

Cristiano Malgioglio, chi sono gli ospiti di Mi casa es tu casa

Sulle puntate future del programma Cristiano Malgioglio non ha rivelato nulla, ma ha fatto sapere alcuni dei nomi di quella di debutto, prevista su Rai 2 a partire dalle 21,20 del 7 dicembre.

Nella casa arriveranno Heather Parisi e il cantante britannico Sam Ryder che si è piazzato al secondo posto nell’ultima edizione dell’Eurovision.

In merito alla showgirl Malgioglio ha detto: “Ci sarà anche Heather Parisi come non l’avete mai vista: le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo, ci siamo messi a piangere tutti e tre”.

Emozioni assicurate, quindi, per lo show su cui il conduttore ha fatto anche qualche altra rivelazione. Infatti a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che doveva esserci Anastacia: “Ma non era stata bene e aveva sospeso tutti gli impegni. Magari ci sarà un suo video, speriamo”.

E se ci fosse una seconda stagione? Malgioglio non ha dubbi: “Se dovesse andare bene il programma, il mio sogno è avere come prima ospite Oprah Winfrey, a costo di andare io a New York da lei”.

Mi casa es tu casa prenderà il via il sette dicembre e andrà in onda per un totale di cinque serate in prime time su Rai 2.