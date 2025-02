Cristiano De André contro Amadeus a Sanremo 2025: “Abbiamo toccato il punto più basso”

Fonte: Getty Images Cristiano De André

Cristiano De André conto Amadeus. È successo al Festival di Sanremo 2025, dove il figlio del Faber è stato protagonista della quarta serata della kermesse musicale, quella dedicata alle cover e ai duetti, per cantare insieme al giovane Bresh. E dopo la performance, che è stata purtroppo osteggiata da alcuni problemi tecnici, l’artista 62enne ha criticato duramente l’ex direttore artistico e conduttore, al timone dell’evento per ben cinque anni.

Perché Cristiano De André ha criticato Amadeus a Sanremo 2025

intervistato insieme a Bresh da La Stampa, Cristiano De André ha criticato apertamente Amadeus e i suoi precedenti Festival di Sanremo, quelli andati in onda dal 2020 al 2024. Festival che, nonostante alcune pecche come l’eccessiva lunghezza di ogni serata, hanno sicuramente cambiato la storia di Sanremo rendendo la kermesse musicale più pop e giovanile. In grado di unire un po’ tutta l’Italia, vecchie e nuove generazioni, come nel caso della Nazionale di calcio. Ma Cristiano non è dello stesso avviso.

“Amadeus anche basta. Abbiamo toccato il punto più basso”, ha dichiarato senza mezzi termini il figlio di Fabrizio De André. In difesa dell’ex volto Rai è intervenuto Bresh: “Vabbe, io però voglio bene ad Amadeus, dico la verità”. “Io no”, ha replicato ridendo Cristiano.

Resta avvolto nel mistero il motivo di tanto astio da parte di Cristiano nei confronti di Amadeus. Forse un pezzo rifiutato nei cinque anni di gestione Amedeo Sebastiani o, più semplicemente, una critica allo spettacolo proposto dal conduttore in tutto questo lasso di tempo.

De André non ha nascosto la voglia di tornare in gara, ad un evento così importante e popolare. Ha infatti confidato che sta lavorando ad un nuovo album e che se avrà il pezzo giusto lo proporrà a Carlo Conti per il prossimo anno (il conduttore toscano ha già firmato con la Rai per condurre Sanremo anche nel 2026 e dopo il successo di quest’anno si vocifera anche di un possibile coinvolgimento nel 2027).

Anche Simone Cristicchi contro i Sanremo di Amadeus

Nei giorni scorsi, prima di Cristiano De André, un altro cantante protagonista del Festival di Sanremo 2025 si è scagliato contro Amadeus: Simone Cristicchi. Il cantautore ha rivelato che la sua Quando sarai piccola, canzone in gara quest’anno e molto apprezzata da addetti ai lavori e pubblico, era stata rifiutata da Amadeus in passato.

“L’avevo proposta anche ad Amadeus. Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo“, ha fatto sapere Cristicchi.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Amadeus, che ha motivato la scelta compiuta tempo fa, quando ha escluso Simone Cristicchi dai suoi Sanremo. L’entourage di Amadeus, attraverso Fanpage, ha confermato che Cristicchi aveva effettivamente presentato “una canzone che lui (Amadeus, ndr) riteneva molto particolare, sentita. Però c’erano altre canzoni che toccavano temi differenti e questa usciva dal suo mosaico musicale”. Il conduttore delle edizioni del Festival dal 2020 al 2024 riteneva il testo bellissimo “ma magari non per quel Festival”.