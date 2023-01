Cristian Cocco indagato: “Striscia la Notizia” corre ai ripari

Fonte: IPA "Striscia la Notizia", l'ex inviato Cristian Cocco indagato per estorsione

Cristian Cocco, ex inviato di Striscia la Notizia dalla Sardegna, è indagato per estorsione ai danni di un ex collaboratore. Secondo l’accusa, infatti, il noto personaggio televisivo avrebbe costretto un operatore di ripresa, suo collega a Mediaset, a dividere i suoi compensi frutto dei numerosi servizi realizzati per l’azienda. Stando ai dettagli della vicenda, forniti da Repubblica, il prossimo 2 febbraio l’ex inviato comparirà di fronte al giudice delle udienze preliminari Federica Fulgheri. Intanto, il tg satirico di Antonio Ricci prende posizione sulla vicenda.

Per anni ha prestato servizio per Striscia la Notizia nel ruolo di inviato dalla Sardegna, sua regione natale. Cristian Cocco, 51 anni, originario di Oristano, dovrà ora rispondere di un presunto reato risalente al suo periodo di attività in Mediaset. Stando ai dettagli della vicenda, forniti da Repubblica, l’ex inviato del tg satirico di Antonio Ricci è indagato per estorsione dopo essere stato denunciato da un suo ex collaboratore, un operatore di ripresa.

L’accusa dell’ex collega fa riferimento ad un periodo di 4 anni, nel corso del quale Cristian Cocco lo avrebbe costretto a cedergli una parte dei suoi compensi. Entrambi collaboratori per Mediaset, l’ex inviato avrebbe voluto dal suo collaboratore una quota dei compensi percepiti per i servizi e i filmati forniti ed inviati all’azienda: in caso contrario, avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto collaborativo e professionale.

Cristian Cocco dovrà ora comparire a febbraio davanti a Federica Fulgheri, giudice delle udienze preliminari del tribunale di Oristano. L’ex inviato respinge ogni accusa e si affida alla difesa dell’avvocato Cristina Puddu.

La posizione di “Striscia la Notizia” sulla vicenda

La vicenda che ha coinvolto Cristian Cocco vedrebbe però Striscia la Notizia estranea ai fatti. Attraverso una nota, infatti, la trasmissione specifica che, “riguardo le notizie diffuse recentemente da alcuni organi di stampa, Striscia la notizia precisa che Cristian Cocco non fa più parte della squadra di inviati del tg satirico di Antonio Ricci fin dalla stagione 2018/2019 e che il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta“.

Il rapporto collaborativo con la trasmissione di Canale5 è iniziato nel lontano 2000, quando venne ingaggiato in veste di inviato dalla Sardegna al fine di smascherare ingiustizie e sprechi di denaro nella sua regione natia. Il suo impegno per il tg satirico, che ora vede alla conduzione Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti seppur a distanza, è proseguito fino alla stagione 2018/19.

La carriera di Cristian Cocco in tv

Oltre alla longeva collaborazione con Striscia la Notizia, Cristian Cocco ha avuto una ricca carriera in televisione. Nasce come barzellettiere, debuttando sul piccolo schermo nel 2000 nel programma La sai l’ultima?. Sempre per Mediaset, ha partecipato ad alcune edizioni di Paperissima Sprint nel 2009, nel 2011 e nel 2013 insieme a Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Oltre alla veste di comico e cabarettista, ha debuttato anche come attore nella fiction di Canale5 L’Isola di Pietro con Gianni Morandi.

Inoltre, fa parte del gruppo dei “Tenorenis” al fianco di tre cantanti e coristi, con cui collabora dal 2004. Il loro stile si ispira al tipico canto sardo “a tenores” e il nome della formazione prende ispirazione dal popolare cantante Tony Renis.