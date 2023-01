Assenza sospetta di Enzo Iacchetti a “Striscia la Notizia”: la coppia con Greggio si divide

Fonte: IPA "Striscia la Notizia", l'assenza di Enzo Iacchetti

Quando pensiamo a Striscia la Notizia, ci vengono in mente i due volti più noti e amati del programma satirico firmato da Antonio Ricci: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Da tempo, tuttavia, la coppia non conduce insieme in studio. In molti si sono chiesti il motivo dell’assenza prolungata di Iacchetti dal bancone di Striscia, arrivando a condurre il programma in smart working. Il collegamento da casa ha diviso così la storica coppia, e i fan più affezionati si sono anche preoccupati della salute di Iacchetti.

Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa

Da metà dicembre abbiamo visto Enzo Iacchetti condurre spesso il programma in smart working, con Ezio Greggio in studio. La lontananza della coppia storica di Striscia la Notizia ha allertato i fan, che si sono chiesti non solo il motivo, ma anche le condizioni reali di Iacchetti. Principalmente ha dovuto assentarsi per “piccoli problemi di salute”, ovvero una influenza che non gli ha lasciato scampo e che alla fine lo ha costretto a lavorare da casa.

Poco dopo il ritorno in tv, dunque, la storica coppia è “scoppiata”: come avviene in questi casi la produzione ha optato per una sostituzione prima – con Beruschi – e con uno schermo a mezzo busto in seguito, così da consentire il collegamento da casa. Naturalmente Iacchetti prende parte al programma dal suo appartamento e interagisce con il suo partner storico con la sua solita verve.

Come sta Enzo Iacchetti

L’assenza prolungata, tuttavia, è risultata fin troppo sospetta. Perché non è ancora tornato in studio? Come sta davvero Enzo Iacchetti? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Fanpage, che ha deciso di scavare e di comprendere il motivo della lontananza dalla televisione.

In realtà le puntate – a parte per il lato strettamente legato all’attualità, come i servizi – che stanno andando in onda in queste settimane di Striscia la Notizia sarebbero registrate. In breve, la produzione ha deciso di non separare la coppia storica, ma di registrare gli appuntamenti quotidiani così da evitare uno stacco definitivo. Naturalmente Iacchetti ha avuto anche il modo di riprendersi al meglio e di poter salvaguardare la sua salute.

Quando torna in studio Enzo Iacchetti?

A questo punto è il momento di chiedersi quando tornerà in studio Enzo Iacchetti al fianco di Ezio Greggio. Come riportato da Fanpage c’è una data ufficiale: il 7 gennaio 2023, fino all’11 febbraio. Per quella data, infatti, è previsto lo switch dei conduttori. Al posto di Greggio e di Iacchetti, faranno il loro ritorno Roberto Lipari e Sergio Friscia.

L’incredibile feeling tra Iacchetti e Greggio

Sono ben 29 gli anni che Greggio e Iacchetti hanno condiviso per Striscia la Notizia. Due conduttori a dir poco storici, con migliaia di puntate all’attivo. “Quando ricomincio Striscia con Ezio sono felice come quando nasce un figlio”, aveva detto Iacchetti, che sente il programma come la sua “casa”, ma ancor di più prova una enorme gratitudine per quanto è riuscito a costruire con Greggio negli anni. Nessuno è come loro: una coppia destinata a scoppiare, a volte, ma mai a dirsi addio.