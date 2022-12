“Striscia la notizia”, la coppia Iacchetti-Greggio scoppia: cosa succede

Fonte: IPA Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: la coppia è scoppiata?

Dal 12 dicembre 2022, la storica coppia di co-conduttori formata da Enzio Iacchetti ed Ezio Greggio è tornata a presentare il programma satirico più famoso e longevo della rete ammiraglia Mediaset, Striscia la Notizia.

Eppure, a soli tre giorni dal loro rientro dietro al bancone del TG satirico, il 15 dicembre non vediamo il duo affiancarsi: al posto di Enzo Iacchetti, infatti, c’è un altro volto ben noto – e storica spalla di Greggio – che esordisce per la prima volta a Striscia.

Striscia la notizia, Enzo Iacchetti non affiancherà Ezio Greggio: cosa è successo

Nella puntata in onda il 15 dicembre di Striscia la Notizia, non c’è Enzo Iacchetti a fianco a Ezio Greggio. Il posto del co-conduttore storico del tg satirico di Canale 5 è infatti preso da Enrico Beruschi. Si riforma così la coppia anni 80 della storica trasmissione – sempre a firma di Antonio Ricci – Drive In.

Ma cosa è successo a Iacchetti? A quanto pare il presentatore non è presente a causa di una indisposizione. L’ufficio stampa di Striscia la Notizia tiene comunque a sottolineare che Iacchetti sta bene e, in attesa di tornare al suo posto, segue la puntata da casa.

Di certo, gli spettatori sentiranno la sua mancanza ma siamo certi che Beruschi, per la prima volta dietro il bancone di Striscia la Notizia, sarà assolutamente perfetto nella veste di co-conduttore al fianco dello storico amico Ezio Greggio.

Enrico Beruschi, 81 anni, è infatti un veterano del piccolo e grande schermo e la sua comicità è esilarante. Comico, cabarettista e attore, Beruschi ha appena festeggiato i cinquant’anni di una carriera ricca di successi e iniziata nel 1972, quando lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano.

Da allora, ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone-tormentone Sarà un fiore.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia

Striscia la Notizia: quando rivedremo Enzo Iacchetti

Gli appassionati della tv cabaret anni ’80 non vedono l’ora di seguire la puntata di stasera di Striscia la Notizia che vede dietro al bancone la reunion di Ezio Greggio ed Enrico Beruschi ma, allo stesso tempo, di sicuro si stanno chiedendo quando Enzo Iacchetti tornerà in studio. Per ora, purtroppo, non vi è alcuna notizia certa in merito: tutto dipende dalla durata dell’indisposizione del presentatore che era tornato nello storico programma, insieme all’amico di sempre, solo lunedì 12 dicembre.

Iacchetti e Greggio hanno condotto insieme per ben 29 anni il tg satirico e hanno 2.582 puntate all’attivo. “Ho passato metà della mia vita seduto dietro il bancone di Striscia. Sono un pezzo dell’arredamento, un pilastro delle fondamenta e un abitante capostipite di quella casa. Passeremo con i nostri telespettatori delle belle vacanze di Natale, di fine e inizio anno insieme: io e il mio socio vi garantiamo serate divertenti direttamente presso il vostro domicilio” aveva infatti affermato Greggio, che siede dietro il bancone fin dalla primissima puntata di Striscia (andata in onda il 7 novembre 1988), qualche giorno fa.

Anche Iacchetti, che invece ha esordito nel tg satirico nel 1994 (e che già un anno fa era già mancato per cause di forza maggiore) aveva usato parole entusiaste sul suo ritorno a braccetto con Greggio, “quando ricomincio Striscia con Ezio sono felice come quando nasce un figlio”.