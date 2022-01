Cosa vedere su Netflix a febbraio 2022: tutte le novità

Per gli amanti delle serie TV il mese di febbraio parte col botto, grazie a un teen drama dalle sfumature mistery seguitissimo, in partenza proprio il 1 febbraio. Parliamo ovviamente di Riverdale, che arriva alla sua quinta stagione. Il 9 febbraio sarà invece il turno di Disincanto, la serie animata – arrivata alla quarta stagione – creata da Matt Groening (creatore de I Simpson e Futurama) che racconta le disavventure della regina Bean, del compagno Elfo e del demone Luci.

Dovremo invece aspettare fino all’11 luglio per Inventing Anna, ossia l’atteso debutto con la prima stagione della serie firmata da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Le regole del delitto perfetto, Bridgerton) basata sulla storia vera di Anna Delvey, ribattezzata come la più grande truffatrice di New York.

Nel giorno di San Valentino esce invece Fedeltà, titolo che è tutto un programma visto il debutto proprio nel giorno della festa degli innamorati: si tratta di una serie originale Netflix con produzione italiana, tratta dal romanzo omonimo di Marco Missiroli. La storia racconta di una coppia che deve affrontare tutte le conseguenze di un tradimento presunto o reale. Il 18 febbraio potremo invece gustarci Cuphead!, tratta dal videogioco.

La serie racconta le disavventure di Cuphead e del fratello Mugman, che abitano nell’isola Calamaio e si ritrovano a dover affrontare Satanasso, il cattivo della vicenda. Nella stessa data potremo farci catturare anche dalle avventure di Uno di noi sta mentendo, serie tv del genere young adult. La trama, stuzzicante già sulla carta, coinvolge cinque liceali che finiscono insieme in punizione e un omicidio misterioso. Attesissimo anche Vikings: Valhalla, spin-off della celebre serie tv Vikings, in arrivo su Netflix con la prima stagione. L’uscita è prevista per il 25 febbraio.

In arrivo il 2 febbraio Il truffatore di Tinder, un docu-film che racconta di un uomo che si finge ricco per attirare donne online e derubarle. Sempre nello stesso giorno arriva un titolo pronto a conquistare i più piccoli: Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S. Si tratta del film di successo del 2020 della giovane coppia di Youtuber, Luì e Sofì, conosciuta con il nome di Me Contro Te. La trama appassionerà i piccoli fan ma anche le loro famiglie: il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo: il divertimento è assicurato.

L’uscita del 4 febbraio invece è dedicata agli innamorati, d’altronde il mese fa da pendant con il lato più romantico del catalogo. In arrivo, quindi, Dalla mia finestra, film spagnolo basato sul romanzo di Ariana Godoy. La trama racconta di Raquel, innamorata di Ares, il vicino di casa con cui non ha mai parlato, e che tenta di conquistare con un piano già congegnato.

Il 19 febbraio, invece, esce un altro prodotto made in Italy. Si tratta di Non mi uccidere, un teen drama dalle tinte horror ispirato al romanzo di Chiara Palazzolo.

Netflix, il reality più atteso

Sul fronte reality non possiamo non segnalare la nona e decima stagione di Al passo con i Kardashian, le nuove stagioni sono disponibili dal 17 febbraio. Si tratta di uno dei programmi più seguiti al mondo, nato nel 2007, che racconta la vita quotidiana, tra il lavoro e il privato, della famiglia allargata Kardashian-Jenner. Il successo mondiale del reality ha dato vita anche a tantissimi spin off, tutti trasmessi dalla stessa emittente televisiva E!