Colpo di scena a Chi vuol essere milionario - Il Torneo: tutti usano gli aiuti subito e chi era in vantaggio spreca tutto

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Sorpresa in vetta a Chi vuol essere milionario: troppi aiuti in fretta

La sigla è sempre la stessa e identico è anche il calore del pubblico. Che si tratti de La Ruota della Fortuna o di Chi vuol essere milionario, l’amore per Gerry Scotti non muta. Il conduttore è in una delle fasi migliori della sua lunga carriera e se la gode pienamente.

Accolto da un applauso convincente, ha dato inizio a una nuova puntata del torneo, formula convincente che premia non solo i più bravi ma anche i più rapidi nelle risposte. Un modo per tenere alta la tensione e intrattenere il pubblico. Una scelta vincente, che segna il secondo successo per Canale 5 in questa annata televisiva.

L’effetto Ruota della Fortuna è vincente. Voto: 8

Si può dire che questa nuova formula rappresenti una via di mezzo tra il Milionario e La Ruota. Permette infatti a Gerry di confrontarsi al tempo stesso con svariati concorrenti e non soltanto con uno.

Ciò apre le porte a un dialogo controllato, le cui redini sono tenute ben salde dal conduttore. Questa formula è apprezzata dal pubblico, che vede una dose di naturalezza e imprevedibilità in tutto ciò. Basti pensare a come il padrone di casa sappia pungere chi non risponde correttamente.

Una cotta per Gerry. Voto: 6

Come detto, il confronto con i concorrenti aiuta a tenere viva la puntata. A dire il vero, questa formula permette anche alla rete di risparmiare. In passato, infatti, tutti concorrenti si sedevano sulla sedia famosa per puntare al milione, per quanto spalmati su più puntate. In questa nuova veste, invece, tutti partecipano allo show, attirando pubblico, ma soltanto uno può davvero vincere (si siedono in tre ma vince solo chi raggiunge la domanda dal valore più elevato).

Nel corso del Q2, Gerry parla con una concorrente di nome Corinne, che ha confessato un segreto a uno degli autori: “Ho una cotta per te, Gerry. Quell’autore, poi, lo ha rivelato un po’ a tutti”. Applauso del pubblico e doppio bacio sulla guancia da parte del presentatore.

L’aiuto condanna Corinne. Voto: 6

Una gara convincente, quella di Corinne, che ha lottato duramente per conquistare il posto dinanzi a Gerry Scotti. Non ha avuto timore di usare il 50/50 abbastanza in fretta, per poi affidarsi al proprio ragionamento e lasciarsi tentare da un altro aiuto, quello del suo accompagnatore.

Due contributi in quattro domande, per poi crollare a un passo dal suo paracadute, fissato a 70mila euro. A nulla è servito il ragionamento di coppia, purtroppo per lei, che vince di certo 2mila euro per essersi qualificata al terzo posto nella fase eliminatoria iniziale.

Il paracadute sbagliato di Luigi. Voto: 7

Luigi ha un po’ più di convinzione di Corinne e fissa il paracadute a 100mila euro. Parte subito bene ma la tensione gioca brutti scherzi. Si affida infatti al 50/50 quasi subito e, come la concorrente precedente, sfrutta anche il secondo aiuto entro le prime quattro domande.

Chiama al suo fianco sua moglie ma in questo caso, però, il soccorso è vincente e vale 50mila euro. La quinta domanda vale 70mila e risponde con il proprio ragionamento, mentre la sesta viene cambiata (avrebbe sbagliato, ndr). Ultimo aiuto utilizzato per avere una chance di raggiungere il paracadute dei 100mila, ma anche la nuova domanda è proibitiva per lui. Si ferma così a 70mila, con un po’ di rammarico perché se avesse scelto lo stesso paracadute di Corinne avrebbe tentato a cuor leggere di rispondere.

Così come nella fase eliminatoria, dunque, è il secondo classificato. Anche per lui, però, un premio sicuro. Di poco superiore a quello della precedente concorrente: 3mila euro. Ma cosa avrebbe risposto, se avesse avuto il coraggio di rischiare tutto? La sua opzione D, illuminata di verde, lo avrebbe spinto verso i 150mila, per una domanda alla quale era facile rispondere serenamente, con la certezza di non perdere nulla.

Anna spaventata e aiuti sprecati. Voto: 6

In testa fin dall’inizio delle qualifiche, Anna ha dimostrato d’avere una conoscenza alquanto ampia in varie materie. Ha risposto a ben 12 domande in modo corretto e questo le offre un vantaggio notevole. Non deve superare Luigi, le basta pareggiare il suo traguardo da 70mila euro. Cinque domande corrette ed è fatta, dunque.

Non si parte però nel migliore dei modi, con un aiuto usato già alla prima domanda. Sotto questo aspetto, è evidente, la differenza con l’edizione storica è enorme. Non si punta infatti al milione, non davvero, ma l’asticella è rappresentata soltanto dal traguardo raggiunto dagli altri concorrenti. Si spiega così il terzo aiuto usato in tre domande.

Alla quarta risponde in autonomia ma la quinta è fatale. È quella per l’aggancio, che però non arriva mai. Per assurdo Luigi, alle sue spalle, l’avrebbe indovinata, come avrebbe fatto anche con quella da 100mila. Di fatto, si può dire che il vincitore di serata, che intasca 70mila euro, è quello più meritevole. Anna torna a casa ma con 5mila euro in tasca. Un bel ricordo per quest’esperienza televisiva, breve ma intensa.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!