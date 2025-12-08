Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario?

Il 7 dicembre 2025 Canale 5 ha riportato in prima serata uno dei suoi titoli più iconici. Chi vuol essere milionario è tornato completamente rinnovato, con la formula de Il Torneo, e un Gerry Scotti in stato di grazia. Forte del successo quotidiano de La Ruota della Fortuna, il conduttore ha inaugurato una versione più competitiva e moderna del quiz.

Il nuovo format. Voto 8

Più dinamico, più strategico, più coinvolgente. La scalata si guadagna con competenza e non con fortuna. La fase di qualificazione tra dieci concorrenti a Chi vuol essere milionario-Il Torneo è avvincente e permette di selezionare davvero chi merita la sedia. Il ritmo è serrato e l’idea del “paracadute” personalizzato aggiunge una componente strategica che rende il torneo più imprevedibile. Il format convince e dà nuova linfa a quello classico che ha segnato la storia della tv italiana.

Gerry Scotti impeccabile. Voto 9

Un maestro del quiz, ancora una volta. Come sempre Gerry Scotti è brillante, affettuoso con i concorrenti, ironico al punto giusto. Porta autorevolezza e leggerezza, rendendo fluido un gioco che in altre mani potrebbe risultare tecnico o freddo. È evidente che il programma gli appartiene: la sua presenza vale già metà dello spettacolo.

E tra una domanda e l’altra c’è anche spazio per una rivelazione personale: Scotti ammette pubblicamente di amare molto il cantante Ultimo, scartato più volte ad Amici e X Factor, come trapelato da una domanda di Chi vuol essere milionario. “Io l’avrei preso subito, è uno dei miei preferiti”, dice Gerry, dimostrando di essere al passo coi tempi.

Il ritmo della puntata. Voto 6.5

Buono, ma migliorabile. Il nuovo meccanismo rende il gioco più rapido, ma la puntata dura troppo: si è arrivati quasi all’una di notte. Un montaggio più asciutto potrebbe migliorare ulteriormente la fruibilità, soprattutto considerando che anche La Ruota della Fortuna ha chiuso prima per agevolare la serata. Intrattenimento indubbiamente valido, ma da ottimizzare.

I nuovi concorrenti. Voto 7

Sfida equilibrata e colpo di scena finale. La prima puntata dimostra che la formula del torneo può ribaltare i pronostici: il terzo classificato nelle qualificazioni ha superato gli altri due, conquistando i 100.000 €. Un risultato che rende il format più meritocratico e imprevedibile. Buona preparazione generale, anche se alcuni concorrenti sono apparsi poco lucidi.

Filippo, il campione della serata. Voto 8.5

Arrivato alle qualificazioni solo terzo, ma primo a giocare, Filippo conquista tutti per sicurezza, strategia e compostezza. Sceglie un paracadute ambizioso da 100mila euro, scala con determinazione le prime domande, fermandosi solo a quella da 150mila, cadendo sulla curiosa vicenda del Black star of Queensland. Nonostante l’errore, porta a casa 100mila euro e il titolo di vincitore della puntata. Preparato e molto umano, si merita sicuramente gli elogi di Scotti e un posto nella finalissima del 28 dicembre.

Michele, talento frenato dall’emozione. Voto 6

Secondo nelle qualificazioni, cerca di imitare la strategia vincente di Filippo: anche Michele sceglie un paracadute da 100mila euro. Ma la tensione lo tradisce: brucia due aiuti troppo presto e alla quarta domanda inciampa su un quesito di cultura pop. Scegliere Lupo Alberto invece della Pimpa è fatale. Una prova breve e poco incisiva, ma non priva di potenzialità.

Valentina, la più attesa ma poco incisiva. Voto 5

Prima in classifica e di conseguenza la più attesa. Ma la pressione e qualche incertezza di troppo frenano la sua corsa. La scalata si interrompe alla domanda da 50mila euro sulla prima opera di Banksy realizzata in Italia: sceglie Venezia, la risposta giusta era Napoli. Un errore pesante, che spegne improvvisamente le aspettative su una candidata che sembrava poter puntare molto più in alto.

