Torna stasera 28 dicembre 2025 con l’ultimo appuntamento Chi vuol essere milionario – Il Torneo, una formula rivisitata di un classico che ci accompagna nelle nostre case da ormai 25 anni. Il game show, come di consueto, è condotto da Gerry Scotti, sin da quando si chiamava Chi vuol essere miliardario: approdato in Italia il 22 maggio 2000, oggi è un punto di riferimento per la televisione di cultura, quando tutti si riuniscono di fronte alla televisione per provare a indovinare le risposte dei concorrenti in gara.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 28 dicembre

Da un quarto di secolo ormai Gerry Scotti è alla conduzione di Chi vuol essere milionario, che stasera 28 dicembre va in onda nella versione “Il Torneo”. Dal 7 dicembre, ogni domenica, il format è andato in onda dopo uno stop di 5 anni, considerando che l’ultima edizione risale al 2020. Come sempre, la puntata prevista fa parte di un ciclo “rivoluzionato” dallo stesso Scotti, come ha raccontato in un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni.

“Volevo qualcosa di adrenalinico e più coinvolgente. Aspettavo l’idea giusta. Fino all’ultima domanda non si deve capire chi ha vinto. Ci saranno tre classifiche e alla fine si sfideranno i concorrenti con i tre tempi migliori, a partire dal tempo più scarso, poi quello intermedio e infine il migliore”. Il sottotitolo scelto per questa edizione – Il Torneo – non è un caso: “Perché partono dieci concorrenti che sottoponiamo a una prova”, alla fase finale accedono tre concorrenti. “Si sceglie chi giocherà con me sommando i tempi di reazione. Da lì in poi saranno tre scalate”.

Ma le novità non sono ancora finite: “Non ci si può accontentare, ma bisogna andare avanti il più possibile. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi”. In fondo, il successo di programmi come quello di Gerry Scotti ci ricorda una verità: la televisione resta in qualche modo il nostro “focolare”, perché abbiamo ancora bisogno di appuntamenti che sappiano riunire la famiglia sul divano, per provare a indovinare le risposte e condividere le emozioni della scalata verso il milione. È la magia di un piccolo schermo che resiste e che, nonostante gli anni e lo streaming, non smette mai di farci sentire a casa.

A che ora va in onda e dove vederlo

L’appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo è fissato per questa sera, domenica 28 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5. Il game show prenderà il via a partire dalle 21.30, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna. Per chi non riuscisse a seguire la sfida davanti al televisore, la diretta sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sulla stessa app, sarà possibile ritrovare la puntata on demand e rivedere i momenti più tesi della scalata al milione, oltre a recuperare i precedenti appuntamenti di questo ciclo speciale che ha celebrato i venticinque anni di un successo senza tempo. Un’occasione imperdibile per chiudere l’anno testando la propria cultura generale insieme all’ironia e alla professionalità di Gerry Scotti.

