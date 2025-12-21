Chi vuole essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 21 dicembre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Torna anche domenica 21 dicembre l’appuntamento imperdibile con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il game show di Canale5 andrà in onda sempre con la conduzione di Gerry Scotti, volto storico del quiz, pronto ad accompagnare i concorrenti in una nuova serata ricca di emozioni, suspense e grandi decisioni.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 21 dicembre

Un altro appuntamento imperdibile con Chi vuol essere milionario – Il Torneo: dopo il trionfo di Vittoria, maestra di piano e canto in conservatorio e prima concorrente a conquistare il milione, le aspettative sono altissime. E anche la puntata di domenica 21 dicembre si preannuncia ricca di colpi di scena e grandi decisioni.

Gerry Scotti, inossidabile alla guida del game show dopo vent’anni, è pronto a regalare una notte di domande e suspense con nuovi concorrenti pronti a sfidarsi per conquistare la vetta, l’agognato milione, che può cambiare la vita e permettere di realizzare tanti sogni nel cassetto.

A differenza della prima versione del gioco, quello a cui eravamo affezionati, in Chi vuol essere milionario – Il Torneo la scalata verso la vetta non è scontata. Per la prima volta a livello globale, il quiz introduce una formula inedita basata sulla competizione diretta.

La sfida si divide ora in due atti. Nella prima fase, dieci aspiranti milionari si affrontano in una gara di velocità e precisione: devono rispondere a 15 quesiti di cultura generale avendo a disposizione solo 15 secondi per ciascuno. Solo i tre concorrenti che otterranno il punteggio più alto (e la maggiore rapidità) guadagneranno il diritto di affrontare la scalata finale.

Da qui in avanti, il gioco segue il percorso classico: 15 domande per arrivare al milione di euro, partendo da una base di 10.000 euro. Per superare gli ostacoli più difficili, restano confermati i tre aiuti, quelli che hanno fatto la storia del programma: il 50:50, che elimina due delle quattro risposte sbagliate; il Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico o parente collegato; e lo Switch, che permette di cambiare totalmente una domanda (utilizzabile una sola volta). Una combinazione di nervi saldi e strategia deciderà chi riuscirà a conquistare il premio più alto.

La scorsa settimana a conquistare il milione è stata la dolce Vittoria, dopo una scalata emozionante mentre altri due concorrenti tentavano di insidiarle il primo premio. Questa sera chi avrà la prontezza e la preparazione necessaria per battere gli avversari e arrivare in cima?

Quando e dove vedere il game show

La terza puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo è in programma domenica 21 dicembre 2025, in prima serata su Canale5. Lo show andrà in onda dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna, sempre con Gerry Scotti alla conduzione. L’edizione 2025 della trasmissione è composta da quattro puntate, in programma ogni domenica sera.

Per chi fosse impossibilitato a seguire la diretta in tv, niente paura: è possibile vedere il programma anche in streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove le puntate rimarranno fruibili anche i giorni successivi alla messa in onda.

