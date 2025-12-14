Chi vuole essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 14 dicembre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Secondo appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo: il game show, tra i più amati della televisione italiana, torna con una nuova puntata in onda domenica 14 dicembre su Canale5, che si preannuncia ricca di suspance. Alla guida, come nella prima edizione della trasmissione, ci sarà Gerry Scotti, ormai volto di punta di Mediaset, che cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 14 dicembre

Il celebre game show, tra i più amati al mondo, torna in prima serata su Canale5 con il suo conduttore storico, Gerry Scotti. Chi vuol essere milionario andrà infatti in onda con una formula inedita a livello mondiale che promette ancora più coinvolgimento, emozione e suspence, e che aggiunge un elemento di competizione e selezione iniziale.

Nella nuova versione del gioco – che ha debuttato domenica scorsa – ciascun concorrente giocherà in competizione con gli altri finalisti. Lo show coinvolge in totale 10 partecipanti che si sfidano in una fase iniziale, e di questi solo i 3 giocatori più veloci e preparati avranno l’opportunità di accedere alla fase successiva: la “scalata” al milione di euro. Il quiz si articolerà infatti in due parti: nella prima fase 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale, con a disposizione soltanto 15 secondi per rispondere a ciascuna.

I concorrenti verranno eliminati in diverse manche. Al termine di questa fase preliminare, i concorrenti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati, mentre i migliori tre accederanno alla seconda fase. I tre concorrenti selezionati affronteranno il classico percorso del Milionario, con l’obiettivo di rispondere correttamente alle 15 domande per raggiungere il montepremi massimo, con livelli di premi che partiranno da 10.000 euro per arrivare alla vetta del milione di euro.

Ogni concorrente avrà a disposizione i tre aiuti classici, fondamentali per superare i momenti di incertezza: il 50:50, che elimina due delle quattro risposte sbagliate; il Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico o parente collegato; e lo Switch, che permette di cambiare totalmente una domanda (utilizzabile una sola volta).

Cultura generale, sangue freddo e, come sempre, un pizzico di fortuna saranno gli ingredienti determinanti per tentare di raggiungere la vetta e portare a casa il milione di euro. Sarà interessante vedere chi, tra i 10 concorrenti, dimostrerà maggiore strategia e preparazione per superare la fase a eliminazione e mettersi alla prova con le domande di Gerry Scotti.

Quando e dove vedere il game show

La seconda puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo è in programma domenica 14 dicembre 2025, in prima serata su Canale5. Lo show andrà in onda dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna, sempre con Gerry Scotti alla conduzione. L’edizione 2025 della trasmissione è composta da quattro puntate, che sempre in onda la domenica sera.

Per chi fosse impossibilitato la diretta in tv, niente paura: è possibile seguire il programma anche in streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove le puntate rimarranno fruibili anche i giorni successivi alla messa in onda.

