Anticipazioni Chi vuol essere Milionario – Il Torneo del 15 febbraio, cosa succede stasera

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti torna in onda stasera con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. La prima serata della domenica è ormai assicurata per il conduttore, che comincia con la puntata odierna de La Ruota della Fortuna e prosegue con l’appuntamento del Milionario, tornato ormai con una formula rinnovata che, però, non tradisce il suo spirito. Le anticipazioni di stasera 15 febbraio 2026.

Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 15 febbraio

L’obiettivo per i concorrenti è ovviamente quello di arrivare alla scalata verso il milione, ma con un meccanismo differente: ormai Chi vuol essere Milionario – Il Torneo è pura strategia, dove però non mancano i momenti di tensione che rendono il gioco ancora più elettrizzante. A condurre l’appuntamento odierno come sempre troviamo Gerry Scotti, nel suo “prime”: il conduttore sta vivendo un momento d’oro in televisione per il successo de La Ruota della Fortuna.

Dieci concorrenti si ritrovano così a sfidarsi per superare la qualificazione e assicurarsi la scalata verso il montepremi più alto. Nella decima puntata abbiamo visto Pierre Aldo, di origini svizzere, maresciallo dei Carabinieri di Roma, portare a casa ben 300mila euro: è ad oggi il secondo montepremi più alto vinto. Al primo posto infatti non possiamo che ricordare la puntata del 14 dicembre, la seconda, in cui Vittoria Licari, docente in pensione, ha vinto un milione di euro con la domanda sull’incipit del capolavoro letterario Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez.

Da febbraio c’è anche una novità che interessa sia La Ruota della Fortuna quanto Chi vuol essere Milionario – Il Torneo: i premi vinti negli show condotti da Gerry Scotti sono consegnati con soldi veri e non più in gettoni d’oro. “Ho un annuncio importante da fare, è una cosa che avevo chiesto vent’anni fa e ci hanno messo vent’anni ad accontentarmi”, così lo aveva annunciato a La Ruota. “Tutti i premi dei giochi televisivi non saranno più dati in gettoni d’oro, ma liquidati in soldi reali con la ritenuta d’acconto”.

Dove vedere Chi vuol essere Milionario – Il Torneo e a che ora inizia

La puntata di domenica 15 febbraio di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo inizia dopo la puntata de La Ruota della Fortuna, a partire dalle 21:30 circa, su Canale5. Questo è uno dei format più amati e indimenticati della televisione: da tempo, Scotti aspettava solo l’idea giusta per riproporlo. E di certo la nuova versione è molto più adrenalinica delle precedenti: così Scotti prova a puntare alla vittoria in fatto di share.

“Fino all’ultima domanda non si deve capire chi ha vinto. Ci saranno tre classifiche e alla fine si sfideranno i concorrenti con i tre tempi migliori, a partire dal tempo più scarso, poi quello intermedio e infine il migliore. (…) Non esiste più la possibilità: “Mi tengo i soldi e vado a casa”. Non ci si può accontentare, ma bisogna andare avanti il più possibile. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi”, aveva svelato Scotti in occasione della presentazione del nuovo format. Certo, lo share non è quello de La Ruota, ma il Milionario sarà sempre un pezzo di storia della televisione.