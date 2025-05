Chi l’ha visto, di cosa si è parlato ieri sera: la nuova testimonianza sul Caso Liliana Resinovich

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Federica Sciarelli

La puntata del 7 maggio 2025 di Chi l’ha visto? è stata, come previsto, ricca di suspance e colpi di scena, con tantissimi casi, testimonianze e svolte. Il più discusso è senza dubbio quello di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel 2021 e ritrovata morta poche settimane dopo il 5 gennaio 2022. Un caso che, ancora oggi, non ha trovato la sua soluzione.

Caso Liliana Resinovich, le nuove rivelazioni

A indagare Federica Sciarelli e il suo team che, come accaduto nelle scorse puntate di Chi l’ha visto? ha aggiunto elementi importanti nella ricerca della verità.

Secondo una relazione consegnata da Cristiana Cattaneo, la donna sarebbe stata picchiata brutalmente e uccisa. Dopo la consulenza, la Procura ha proseguito le indagini nei confronti del marito Sebastiano Visintin che per ora resta l’unico indagato per l’omicidio.

Durante la puntata del 7 maggio 2025 di Chi l’ha visto? però è arrivata una nuova testimonianza che potrebbe cambiare tutto. Un tecnico che lavora presso l’obitorio infatti ha affermato che potrebbe essere stato lui a provocare la frattura della vertebra T2.

La dichiarazione, che arriva ben tre anni dopo, potrebbe riaprire le ipotesi e scatenare ancora una volta la battaglia fra le varie consulenze delle parti. La vicenda è stata commentata da Sergio, il fratello di Liliana Resinovich, che è apparso molto turbato.

“Vergognoso che una persona dopo 3 anni e mezzo venga a dire questo – ha detto l’uomo -. Perché si è comportato così? Deve essere licenziato subito. Ma se non fosse così, le autorità devono perseguirlo penalmente”.

Federica Sciarelli ha poi interpellato il Dottor Fineschi, l’esperto che è stato incaricato dalla famiglia della vittima. “Ho pensato che questa persona forse si sta assumendo responsabilità gratuitamente – ha svelato -. Per procurare una frattura al cadavere occorre una forza notevole: o il corpo è caduta da un’altezza importante oppure qualcuno ha colpito il cadavere. Che un preparatore anatomico si accorga di questo solo 3 anni dopo è grottesco. Mi sembra un modo puerile di affrontare un caso in cui c’è la morte di una donna”.

L’esperto ha poi spiegato che la frattura della vertebra è un danno troppo importante per avvenire a causa di un danno accidentale in obitorio. Secondo il Dottor Fineschi, piuttosto, la lesione sarebbe sfuggita durante una prima analisi.

Gli altri casi di Chi l’ha visto?

Nel corso della puntata del 7 maggio 2025, sono stati affrontati anche numerosi casi di scomparsa. Il primo riguarda Gina, una donna di Ceglie Messapica che è sparita nel nulla. Nelle ultime immagini in cui è ritratta la vediamo correre con una busta in mano vicino casa sua.

L’ipotesi è che stesse fuggendo da qualcosa o da qualcuno. Nel frattempo le indagini continuano e la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio.

Si indaga sempre per istigazione al suicidio anche per quanto riguarda il caso di Clara Rossignoli, scomparsa da Porto di Legnano da quasi un mese. Il suo cellulare risulta spento e l’ultima volta in cui è stata vista si stava recando dal tabaccaio.

Secondo alcune testimonianze aveva rivelato di aver prestato 3mila euro a qualcuno, senza però svelare il nome della persona.