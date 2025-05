Anticipazioni Chi l’ha visto? del 21 maggio, la svolta nel delitto di Garlasco

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Certe storie sembrano chiudersi con una sentenza, ma poi qualcosa riemerge, una traccia, un nome, un’ombra che torna a fare rumore. È quanto sta accadendo nel delitto di Garlasco, il caso che ha sconvolto l’Italia con l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Via Pascoli il 13 agosto nel 2007. Dopo anni, condanne, ricorsi, oggi si ravviva il dibattito, e Chi l’ha visto? – nella puntata del 21 maggio – annuncia sviluppi che potrebbero cambiare ancora una volta lo scenario intorno a questa tragedia che sembra non avere mai fine.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 21 maggio

Due nomi noti tornano a incrociarsi, quello di Andrea Sempio e Alberto Stasi, convocati nello stesso giorno ma in caserme diverse. Un dettaglio che non passa inosservato, così come la convocazione di Marco Poggi, fratello di Chiara. Ma a far sorgere degli interrogativi è l’assenza di Sempio, che non si presenta: “Una sua impronta accanto al corpo? Ennesima bufala”, replica secco il suo avvocato. Il programma condotto da Federica Sciarelli, da sempre attento a ogni sfumatura delle inchieste giudiziarie, si prepara a svelare nuovi dettagli, domande inevase, forse una nuova crepa in una verità che credevamo definitiva.

E il dolore non si attenua quando le risposte non arrivano. Nel caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste e ritrovata senza vita settimane dopo, le domande sono ancora troppe. Nella nuova puntata di Chi l’ha visto?, l’attenzione si sposta sulle ultime mosse della Procura, che ha disposto nuove analisi su alcuni reperti fondamentali: in particolare, i cordini trovati attorno al collo della donna e quelli rinvenuti in casa.

Il punto non è solo tecnico ma riguarda la coerenza tra indizi, dichiarazioni e omissioni. E intanto i familiari chiedono giustizia anche per il modo in cui Liliana è stata trattata dopo la morte. La bara non zincata, scelta in maniera inspiegabile, ha compromesso lo stato del corpo e sollevato ulteriori interrogativi: si è voluto davvero sapere cosa le sia accaduto?

Gli altri casi

Alcune vicende, poi ci colpiscono per la loro crudeltà, ma anche per la loro assurda quotidianità. Clara Rossignoli era una nonna, viveva con il nipote, la sua ex compagna e i loro figli. Una famiglia allargata, forse complicata, ma mai immaginata come teatro di un giallo. E invece, la Procura ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere. I sospettati? Proprio il nipote e la sua ex. Che cosa è successo a Clara? È questa la domanda che Chi l’ha visto? rilancerà nella serata del 21 maggio, cercando di dare voce a una donna scomparsa nel silenzio, il cui nome oggi rischia di perdersi tra carte processuali e ipotesi.

A volte, invece, accade qualcosa di diverso. Qualcosa che riempie di calore anche i casi più freddi. A Roma, un uomo senza memoria, ma con una cartella piena di disegni, era diventato il protagonista di un appello disperato. Non sapeva chi fosse, né da dove venisse. Ma grazie a Chi l’ha visto?, e alla forza dei social, una madre ha potuto dire: “È mio figlio”. Infine, spazio agli appelli del pubblico che ogni settimana si rivolge alla trasmissione per avere notizie certe dei propri cari.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 21 maggio su Rai3 dalle 21,20 e in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag dedicato che raccoglie i commenti dei telespettatori che seguono lo show in diretta.