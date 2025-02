Anticipazioni Chi l’ha visto? del 12 febbraio: lo speciale sulla strage di Erba e il caso Franzoni

Puntata speciale per "Chi l'ha visto?": il programma di Federica Sciarelli torna in onda con un appuntamento dedicato a due famosi casi

Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Appuntamento imperdibile, anche durante la settimana del Festival di Sanremo, con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?. Mercoledì 12 febbraio alle 21.20 su Rai 3, andrà in onda una puntata speciale della trasmissione, che affronterà alcuni dei casi più controversi e misteriosi della cronaca italiana, offrendo approfondimenti e aggiornamenti su vicende che hanno diviso l’opinione pubblica.

Tra appelli, storie di ingiustizie e richieste di aiuto, il programma di Rai 3 porterà ancora una volta gli spettatori a interrogarsi, con novità su alcuni dei casi che hanno appassionato i telespettatori.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 12 febbraio

Proprio come anticipato, Chi l’ha visto? non cambia la sua posizione in palinsesto per la settimana del Festival di Sanremo per la gioia del suo pubblico fedelissimo. E va in onda anche mercoledì 12 febbraio – sempre alle 21.20 su Rai 3 – con un appuntamento speciale che tornerà su due dei casi più celebri del nostro paese, che ancora oggi suscitano dubbi e perplessità.

Stiamo parlando del delitto di Cogne, avvenuto il 30 gennaio 2002, in cui Annamaria Franzoni è stata condannata per l’omicidio del figlio di tre anni Samuele Lorenzi; e della strage di Erba, risalente all’11 dicembre 2006, in cui i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati riconosciuti colpevoli dell’omicidio di quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.

Gli altri casi

Durante la puntata Federica Sciarelli dedicherà spazio anche a casi meno noti ma altrettanto drammatici, come quello della tragedia della motonave “Tito Campanella”, affondata il 14 gennaio 1984 nel Golfo di Biscaglia, causando la scomparsa di 24 persone. A distanza di 41 anni i riflettori non si sono mai accesi sulla vicenda: la puntata cercherà di riportare l’attenzione su di essa, evidenziando le questioni irrisolte e le responsabilità mai chiarite, dando voce ai familiari delle vittime che ancora oggi cercano risposte e giustizia.

Nel corso della trasmissione ci sarà spazio anche per l’accorato appello del padre di Andrea Prospero, uno studente di informatica trovato morto in circostanze misteriose. La famiglia non crede all’ipotesi del suicidio e chiede ulteriori indagini per fare chiarezza sulla verità. Giovane studente d’informatica all’Università di Perugia, originario di Lanciano (Chieti), il ragazzo è stato trovato senza vita nella stanza di un b&b nel centro storico di Perugia. “Non crediamo si sia suicidato”, ha affermato il padre, sottolineando la necessità di approfondire ogni pista possibile.

Come da tradizione, anche durante lo speciale non mancheranno gli appelli e le richieste di aiuto in diretta. Il programma si conferma un punto di riferimento per chi cerca persone scomparse o vuole portare all’attenzione del pubblico casi irrisolti. La partecipazione attiva degli spettatori è fondamentale per contribuire alla risoluzione di queste vicende.

Quando e dove va in onda

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 12 febbraio, in diretta su Rai 3, con Federica Sciarelli. Per chi non può seguire la puntata, è sempre possibile vedere la puntata sulla piattaforma di streaming di RaiPlay in cui è disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.