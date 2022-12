Chi è Giulio Todrani, il papà di Giorgia (ed ex concorrente di “The Voice Senior”)

Fonte: IPA Sanremo 2023, 9 donne in gara. Qualche sorpresa e tre grandi ritorni

Giorgia è una delle più potenti e apprezzate voci italiane, ma la sua passione per la musica affonda le sue radici in famiglia. Il papà, Giulio Todrani, è stato infatti un grande cantante e, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 ha dato vita al duo Juli & Julie in coppia con Angela Cracchiolo. In seguito è stato fondatore del gruppo Io vorrei la pelle nera, ma è negli ultimi anni che il suo ritorno sulle scene è stato segnato dal grande successo. Nel 2020 ha infatti partecipato come concorrente a The Voice Senior, non vincendo quell’edizione ma ottenendo ampi consensi.

Giulio Todrani, papà di Giorgia: l’esperienza a “The Voice Senior”

Giulio Todrani è un nome forse sconosciuto ai più ma, per chi ha vissuto la musica nei decenni d’oro (tra i ’70 e gli ’80), sicuramente si ricorderà del duo Juli & Julie. Il cantante ne è stato fondatore nel 1974 e, in coppia con Angela Cracchiolo, ottenendo un ampio successo trainato anche dalla pubblicazione di 4 album in studio. L’esperienza del duo è terminata alla fine degli anni ’80, quando ha formato il gruppo rhythm ‘n’ blues Io vorrei la pelle nera.

Ma Giulio Todrani ha tramandato la passione per la musica anche alla figlia Giorgia, ora una delle grandi icone pop della musica italiana. La cantante ha infatti sempre accompagnato il padre nelle sue esperienze musicali: è stata corista con i Juli & Julie e, successivamente, esibendosi nei club con i Io vorrei la pelle nera. La sua formazione artistica ha attraversato i decenni e, grazie all’aiuto e al supporto di papà Giulio, è entrata di diritto nell’olimpo della canzone italiana grazie alla sua irresistibile e inconfondibile voce.

Dopo le esperienze discografiche, Giulio Todrani si è ritirato dalle scene per poi tornare protagonista negli ultimi anni in tv. Nel 2020 è stato infatti uno dei concorrenti simbolo di The Voice Senior. In quell’edizione, che ha visto trionfare Erminio Sinni, aveva portato on stage il suo grandissimo talento e la sua voce potente e cristallina, ma si è anche reso protagonista di una querelle con la coach Loredana Bertè.

Giorgia vola a “Sanremo 2023”: il commento di papà Giulio Todrani

Il successo nella famiglia di Giulio Todrani pare inarrestabile. La figlia Giorgia, regina di classe, talento ed eleganza, sarà infatti una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023. Amadeus ha annunciato i nomi dei Big in gara e, tra questi, compare anche quello della cantautrice romana, già vincitrice della kermesse nel 1995 con Come saprei. Il suo ritorno all’Ariston è stato celebrato anche da papà Giulio che, ospite oggi pomeriggio a Oggi è un altro giorno, ha commentato la notizia.

L’ospite di Serena Bortone ha rivelato con ironia di aver inviato un messaggio alla figlia per avere novità, ma di non aver ricevuto risposta: “Non mi ha risposto al messaggio, ha postato su Instagram e a me non ha risposto“. La cantante è ormai abituata a calcare i grandi palcoscenici, per questo il padre è sicuro che non si lascerà sopraffare dall’agitazione: “Non è emotiva, è una che quando sta sul palco emoziona. L’importante è emozionare“. E Giorgia sa emozionare, eccome. L’attesa per rivederla (nuovamente) all’Ariston cresce sempre più.