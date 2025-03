Fonte: IPA Enrico Brignano

Fabio Fazio ha presentato al pubblico una nuova puntata di Che tempo che fa il 16 marzo 2025, affrontando dei tempi molto importanti di attualità ma anche un’ampia pagina dedicata all’intrattenimento. Ospiti in studio dei comici straordinari come Enrico Brignano e Alessandro Siani, ma anche due campionesse dello scii nostrano come Federica Brignone e Deborah Compagnoni.

Enrico Brignano insuperabile. Voto: 10

Presto verrà pubblicata una nuova stagione della fortunatissima serie Lol chi ride è fuori, in esclusiva su Prime e, per presentare questo prodotto d’intrattenimento, sono stati protagonisti dell’ultima puntata di Che tempo che fa Alessandro Siani ed Enrico Brignani, che Filippa Lagerbäck ha definito: “Maestri della risata”.

Fin da subito il comico romano ha cominciato a punzecchiare il conduttore televisivo, chiedendogli cosa potesse o non potesse dire e fare quando si trovava in Rai. Dal canto suo Fabio Fazio ha provato diverse volte a portare acqua al mulino della rete televisiva che lo ospita adesso, lanciando ai due ospiti una proposta: “Voi dovreste fare un programma insieme qua sul Nove”.

Durante tutta la loro partecipazione al programma televisivo, sia Alessandro Siani che Enrico Brignano hanno fatto ridere continuamente il pubblico in studio e da casa ma il secondo ha dato il meglio di sé, svelando che i suoi spettacoli sono molto lunghi perché visto il costo è come se: “Il biglietto costa dieci euro l’ora”, definendo la sua proposta come un vero e proprio sequestro di persona.

Ma il comico ha svelato anche le due cose che gli danno molto fastidio: le barzellette e quanto le ragazze si avvicinano a lui e gli dicono: “Piaci tanto a mia nonna… Ha l’età tua non è potuta venire… Mi ha fatto così arrabbiare che mi ha fatto passare la fame, ti ho detto tutto”. Prima di andare via, Enrico Brignano ha anche imitato Filippa Lagerbäck con tanto di accavallata di gambe e accento nordico.

Luciana Littizzetto più seria del solito. Voto: 6

Se Enrico Brignano e Alessandro Siani hanno fatto ridere tutti, Luciana Littizzetto è sembrata più seria del solito durante l’ultimo episodio dello show televisivo, occupandosi anche di argomenti molto importanti, come quello della disabilità. Molto creativa la sua illustrazione dell’agenda di Mattarella tra saluto al sole, yoga con il celebre coreografo di Gaia, prove per il discorso di Capodanno 2028 e briscola presidenziale con i corazzieri.

Ma la chiusura della sua esibizione con la lettera a Papa Francesco, seppur ironica come solo lei sa fare, ha riportato i toni nel campo dell’autorevolezza: “Noi della tua salute sappiamo tutto. Ci hai fatto molto spaventare Papix… Papa e papà non vediamo l’ora che finalmente ti dimettano dall’ospedale… Tanto di quell’ossigeno che a quest’ora dovresti essere biondo platino”.

Federica Brignone e Deborah Compagnoni, inedite ma non troppo. Voto: 5

Anche due campionesse come Federica Brignone e Deborah Compagnoni hanno preso parte alla puntata del 16 marzo 2025 di Che tempo che fa ma l’intervista alle due sportive e rimasta un po’ piatta e ha svelato poco di loro al pubblico da casa, sembrando, più che altro, un riepilogo delle vittorie, dei trofei e dei progetti futuri delle esperte di scii: “Veramente una stagione emozionante, talmente fuori di testa che non so neanch’io come descriverla”. Si poteva fare di più.

Mara Maionchi pungente. Voto: 9

Il momento più atteso della puntata è stato, ancora una volta, quello del Tavolo finale, a cui si sono seduti diversi ospiti importanti. Tra di loro ha spiccato in simpatia Mara Maionchi che ha criticato i continui festeggiamenti per il matrimonio di Simona Ventura: “Hai rotto però, l’hai fatto lunga”. Ma la produttrice ha anche provato a evitare che la conduttrice cantasse sulle note di Montagne Verdi: “Simona senti ti voglio tanto bene, sei una pi*** non possiamo far cantare qualcun’altro?”.