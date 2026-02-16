Che Tempo Che Fa, le pagelle del 15 febbraio: Littizzetto bacchetta (8), Incontrada e le nozze intime (9)

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Non è domenica sera senza il consueto appuntamento settimanale con il salotto di Che tempo che fa. Fabio Fazio torna il 15 febbraio con una puntata ricca di attualità, di spettacolo, di risate e riflessioni. La presenza di ospiti d’eccezione ha permesso di spaziare dal mondo dell’intrattenimento a quello della politica e dell’attualità. Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Serena Rossi, Giovanni Malagò… Sono stati tanti e di variegate esperienze gli ospiti pronti a mettersi in gioco sul famoso divanetto del programma. Ecco le (nostre) pagelle della serata.

Luciana Littizzetto, ode alle atlete delle Olimpiadi. Voto 8

Non poteva mancare, in una settimana così importante per lo sport italiano, un commento alle Olimpiadi di Cortina 2026. Le atlete in particolare hanno conquistato traguardi altissimi e prestigiosi. Basti pensare alla doppietta d’oro di Federica Brignone o all’ennesima medaglia di Arianna Fontana… Insomma, per gli appassionati (ma anche per i non appassionati) l’arrivo di notizie così positive ha portato un’ondata di rinnovata ammirazione e, perché no, di orgoglio. Non poteva mancare il commento di Luciana Littizzetto, che si è concentrata su un particolare aspetto delle recenti vittorie. L’occhio le è caduto sulla doppia vittoria di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità.

Una performance incredibile, un momento storico per l’Italia. Ma gli occhi di tutti si sono concentrati sulla conferenza stampa dell’atleta, condotta con il proprio figlio in braccio. La donna è stata coperta di critiche perché durante l’intervista il bimbo cercava la sua attenzione colpendo il microfono. “Non vedeva la mamma da una settimana, cercava attenzione. Qualcuno non ha veramente niente da fare“, ha bacchettato la comica.

La letterina della serata è stata proprio dedicata a loro, a “tutte le atlete olimpiche”. “Vi parlo da donna non sportiva, che ha la rotula che si stacca come le vostre medaglie. Vedere donne che gareggiano come voi fanno pensare che possa esistere un mondo diverso. Siete l’emblema dello sbattimento doppio, triplo, quadruplo che spetta alle donne. Le donne devono lavorare, vincere e salvare il mondo, mentre cercano di non bruciare l’arrosto e si ricordano di portare i piumoni in tintoria. Quella sensazione di dover sempre fare qualcosa di più. Lo sport vi regala questi momenti preziosi in cui potete essere solo voi stesse”. Voto 8

Vanessa Incontrada si sbottona sulle nozze imminenti. Voto 9

Vanessa Incontrada è stata ospite dello studio di Fabio Fazio per parlare dello spettacolo che sta portando nei teatri, Ti sposo ma non troppo. Un titolo che echeggia fortemente nella vita privata dell’attrice, che ha annunciato pochi mesi fa le nozze imminenti con il compagno. La presenza a Che tempo che fa è stata in realtà la perfetta occasione per parlare dei dettagli del matrimonio e il conduttore ha fatto di tutto per saperne la data. Missione fallita, sappiamo solo il mese: settembre. “Sarà una cerimonia semplice e con poca gente”, così ha dichiarato l’Incontrada, mettendo subito i puntini sui propri desideri di nozze.

L’intervista è stata anche un ottimo momento per ripercorrere il proprio percorso a Zelig, che conduce da 22 anni insieme a Claudio Bisio: “Abbiamo un rapporto così speciale che è impossibile esserne gelosi”. Un chiaro riferimento al futuro marito, Rossano Laurini. Voto: 8.

Fiorella Mannoia canta De Andrè (con ragione). Voto 9

Solo applausi per Fiorella Mannoia, accolta nello studio di Fabio Fazio per portare il suo concerto omaggio a Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati (Fabrizio e Ivano – Anime salve, in partenza dal 27 giugno 2026). A risuonare sul NOVE è la sua versione de La guerra di Piero, celebre brano del cantautore genovese.

La cantante e interprete dalla voce riconoscibile tra mille altre, come spesso fa anche sui propri canali social, ha preso una netta posizione, spiegando il motivo del tour. Una motivazione necessaria, poiché in molti hanno scelto di riproporre in ogni modo possibile le parole dei due cantautori: “Spero sia un bello spettacolo, perché mi prendo una bella responsabilità. Oggi quelle canzoni sono necessarie, che la pietà non ci rimanga in tasca”. Parole che echeggiano nella situazione geo-politica attuale.

Non è mancata l’occasione di rivangare anche alcuni ricordi di infanzia: “Non ero così entusiasta di cantare da bambina, però avevo imparato una cosa: mi facevo pagare 100 lire“. Il suo rapporto con i premi? «Mi mettono a disagio, non li ho in casa. Non ho il culto della personalità. Voto: 9.

Serena Rossi pubblicitaria. Voto 6

Splendida presenza quella di Serena Rossi a Che tempo che fa. Luminosa nel parlare ed elegantissima nell’abito tubino total black con giacca. “Mi commuovo quando guardo le Olimpiadi”, ha esordito, per poi sbottonarsi su alcuni aneddoti della propria vita privata. Ha parlato infatti del figlio Diego, della propria carriera e dell’uncinetto.

Nel corso dell’intervista ha però principalmente parlato del suo spettacolo Serenata a Napoli, dove cerca di convincere Partenope a non lasciarsi morire per l’amore di Ulisse. Sicuramente un momento leggero e interessante, ma forse un po’ troppo “pubblicitario” con una donna di cui avremmo voluto sapere di più. Voto 6