Anticipazioni Che Tempo Che Fa, ospiti di domenica 3 novembre: Carlo Verdone e altri divi del cinema

È tutto pronto per una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio in programma ogni domenica dalle 19.30 sul Nove e in streaming su Nove.tv e Discovery+. Come ogni settimana esclusive interviste a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo, e momenti di puro intrattenimento e comicità. Non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, presenze fisse del cast.

Che Tempo Che Fa, ospiti della puntata di domenica 3 novembre 2024

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa del 3 novembre 2024 ci sarà Carlo Verdone, che ha appena presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma la terza stagione di Vita da Carlo. L’attore e regista si racconterà tra carriera e vita privata. Una carriera che va avanti da ben 45 anni e un palmares di premi nazionali e internazionali che include 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per la già citata Vita da Carlo, i cui nuovi episodi saranno disponibili dal 16 novembre.

Non solo Carlo Verdone: si parlerà ancora di cinema anche con Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio, regista e protagonista del film Eterno Visionario dedicato alla figura di Luigi Pirandello. In uscita il prossimo 7 novembre, la pellicola racconta una fase della vita di Pirandello per rivelarne il mondo emotivo, l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più intima intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta e il burrascoso rapporto con la dolorosa malattia della moglie Antonietta. Un racconto emozionante che si dipana fra Roma, la Stoccolma dei Nobel, la Berlino dei cabaret e di Kurt Weill, la Sicilia arretrata degli zolfatari e degli arcaici paesaggi. Per restituire il ritratto autentico e vivido, il tormento e la forza di un artista immenso, un implacabile, eterno visionario: un genio capace di trasformare in arte la propria infelicità.

A Che tempo Che Fa ci sarà Achille Lauro, che canterà la sua ultima canzone: Amore Disperato. Presentato lo scorso settembre al Suzuki Music Party, il brano ha raggiunto la vetta della classifica EarOne a inizio ottobre. Giudice della diciottesima edizione di X Factor, Achille ha partecipato, in gara e come ospite, a cinque Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha conquistato 13 dischi d’oro e 32 dischi di platino. Lauro sarà inoltre protagonista del Tavolo, la parte finale del programma tv.

Fabio Fazio intervisterà poi la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per fare a Che Tempo Che Fa il punto della situazione sulla politica italiana.

Le anticipazioni della nuova puntata di Che Tempo Che Fa

A Che Tempo Che Fa immancabile infine l’appuntamento con il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati. Ci saranno inoltre: Stefano Sottile, saltatore in alto che alle scorse Olimpiadi di Parigi ha segnato il proprio record personale saltando 2.34 metri, seconda miglior misura nazionale di sempre; Maccio Capatonda e Ema Stokholma, nuovi volti della serie tv Vita da Carlo; l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini.