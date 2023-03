“Che Dio ci aiuti 7”, addio alla vecchia Azzurra. Anche grazie a Suor Angela

Fonte: Ansa Elena Sofia Ricci è Suor Angela

Che Dio ci aiuti 7 è giunto a conclusione e il cerchio si chiude con la consacrazione di Azzurra (Francesca Chillemi) che finalmente diventa suora. E per questo momento così delicato e importante avrà accanto a sé la persona più importante della sua vita, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) appositamente tornata per lei, assieme a Suor Costanza (Valeria Tedeschi).

Che Dio ci aiuti 7, finale col botto

Che Dio ci aiuti 7 è dunque finito e tutti i tasselli del mosaico hanno trovato il loro posto. Niente è rimasto rispetto a com’era cominciato, tranne il fatto che la serie è sempre seguitissima e ha incantato davanti al piccolo schermo 4.254.000 spettatori pari al 22.7%, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della serata, lasciando al secondo posto il Grande Fratello Vip. Anche se il risultato non è esattamente quello sperato perché la puntata d’esordio aveva registrato più ascolti.

In ogni caso, per il gran finale succede di tutto all’Angolo divino. Tutti i nodi vengono al pettine e tutte le storie si risolvono. Ovviamente per il meglio. Se Ludovica e Cate si sono sistemate già nel precedente episodio, urge fare qualcosa per Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli). Avevamo lasciato Azzurra, alias Francesca Chillemi che aveva scoperto la grande verità sulla madre di Elia: è proprio Sara. Ma Suor Teresa (Fiorenza Pieri) si oppone in tutti i modi, Sara non deve sapere nulla al momento. Azzurra non ci sta e rischia persino la sua consacrazione pur di aiutare la ragazza.

Intanto Emiliano, vittima di un equivoco per cui pensa che stia per diventare padre di due gemelli, ha qualche dubbio sulla nuova vita che deve iniziare con la fidanzata, ma soprattutto il distacco dal convento, Sara ed Elia comincia a pesargli, anche se non sa perché.

Azzurra diventa suora e tutti sono felici

Ma in Sara riaffiora un vecchio trauma, sta male e tenta di fuggire imbottita di tranquillanti. L’incidente in auto è quasi scontato ma quello che non sa è che Elia si era nascosto per scappare con lei e finisce in coma. Il dramma sembra essere irreversibile, ma Dio provvede e salva il bambino. La baby sitter per una serie di qui pro quo viene a sapere che il piccolo è suo figlio e corre da lui in ospedale. Il loro primo incontro di madre e figlio avviene alla presenza di Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri, che capisce l’essenza dell’amore e si trasforma anche nei confronti di Azzurra. È l’epilogo.

Nella cappella del convento Azzurra Leonardi dice addio e diventa Suor Azzurra e tutti vissero felici e contenti. I fan della fiction si scatenano e scrivono sui social: “Il vero passaggio di consegne tra Suor Angela e Suor Azzurra. Fa strano chiamarla Suor Azzurra “. ““Che Dio Ci Aiuti” semplicemente la fiction a cui sono più affezionata io voglio bene ad ogni persona che è in questo cast🥹❤️‍🩹”.

Che Dio ci aiuti 8 ci sarà

In effetti pare proprio che questo non sarà un addio definitivo. Che Dio ci aiuti dovrebbe tornare con l’ottava stagione e naturalmente la protagonista assoluta sarà Francesca Chillemi. Ma non è escluso che Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci, possa fare una comparsata. In ogni caso gli autori della fiction promettono che Suor Azzurra sarà molto diversa da Suor Angela. Dunque, non ci resta che pronunciare la fatidica frase: “Che Dio ci aiuti” e nessuno resterà deluso.