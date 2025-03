Carlo Conti rinuncia ai David di Donatello, al suo posto un famoso cantante

Fonte: IPA Carlo Conti

Carlo Conti non condurrà più i David di Donatello. Il prossimo 7 maggio non ci sarà più il conduttore toscano alla conduzione del più importante premio cinematografico italiano. Secondo le ultime indiscrezioni al suo posto ci sarà un famoso cantante, che in passato si è cimentato più volte nel ruolo di presentatore. E accanto a lui dovrebbe esserci una nota e amata attrice: fuori dai giochi, dunque, Alessia Marcuzzi, che aveva fatto da spalla a Conti un anno fa.

Perché Carlo Conti non condurrà più i David di Donatello

Stando a quanto riporta il sempre ben informato Tv Blog, Carlo Conti avrebbe deciso di rinunciare ai David di Donatello per una questione di sovraesposizione. “Fra Tale e Quale Show, Festival di Sanremo e prossimamente con il nuovo varietà Ne vedremo delle belle, Carlo ha inflazionato il video. Per non parlare dei programmi suoi, che però non ha condotto, come Dalla strada al palco e Ora o mai più“, fa sapere il portale.

Una mossa decisamente intelligente quella di Conti, che non ha alcuna intenzione di stufare il pubblico Rai. Anche perché Carletto sarà ancora una volta uno dei volti di punta della prossima stagione televisiva e, dopo gli ottimi ascolti di quest’anno, è già stato confermato al Festival di Sanremo 2026.

Il 64enne ha presentato fino ad oggi svariate cerimonie di presentazione dei David di Donatello: è stato al timone delle edizioni del 1999 e del 2000 e poi dal 2018 al 2024. Insomma un impegno davvero importante per Carlo Conti che però ora ha deciso di fare un passo indietro.

E Alessia Marcuzzi? Dopo la deludente performance sul palco dell’Ariston La Pinella sarà alla guida di un nuovo format – Obbligo o verità – in onda su Rai2 a partire da fine marzo.

Chi condurrà i David di Donatello al posto di Carlo Conti

Sempre secondo il sito di tv al posto di Carlo Conti potrebbe arrivare Mika, il noto cantante libanese con un debole per l’Italia. Un artista poliedrico che dopo aver svolto il ruolo di giudice e coach in X Factor Italia e The Voice France si è cimentato con la conduzione di alcuni format come Stasera casa Mika. Nel 2022 ha invece presentato l’Eurovision Song Contest insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

“Conduzione dunque nuova di zecca per la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025 e siamo in grado di anticiparvi chi sarebbe la coppia in pole position per questo ruolo. – ribadisce Tvblog – Si tratta di un volto noto della fiction televisiva Rai e di un artista, cantante, che ha già percorso la via della conduzione in tv con un varietà tutto suo. Stiamo parlando della bella e brava Elena Sofia Ricci e dell’ottimo Mika“.

Ad oggi la Ricci non ha mai condotto nulla ma, data la sua verve e simpatia, sarebbe sicuramente in grado di affrontare questa nuova e stimolante sfida. E chissà che in futuro non venga considerata proprio da Carlo Conti per la co-conduzione di una serata del prossimo Festival di Sanremo…La cerimonia di premiazione dei David di Donatello andrà in onda su Rai1 il prossimo mercoledì 7 maggio.