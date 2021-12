Carla, dove e quando vedere il film con Alessandra Mastronardi

Carla Fracci, divina e indimenticabile sul palco: i balletti più celebri

È una grande emozione per Alessandra Mastronardi: la talentuosissima attrice, infatti, approderà nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo interpretando la mitica e indimenticabile Carla Fracci, la regina della danza. Lo farà con Carla, un film destinato alla televisione che già ha attirato la curiosità di tanti. Ma dove e quando sarà possibile vederlo?

Alessandra Mastronardi sarà la Fracci in ‘Carla’

Ha una responsabilità grandissima, Alessandra Mastronardi: quella di raccontare la storia della mitica Carla Fracci, l’étoile che non ha certo bisogno di presentazioni. Divenuta famosa e ammirata in tutto il mondo dedicando tutta la vita alla sua più grande passione, ha infatti danzato nei più celebri teatri del mondo. Dopo un’esistenza intensa, è venuta a mancare solo poco tempo fa, lo scorso 21 maggio.

All’attrice, quindi, l’onere o l’onore di riproporre la vita e la carriera dell’étoile sul piccolo schermo. Un ruolo importantissimo, insomma, che la Mastronardi ha accettato con senso di gratitudine ma anche con qualche timore. Era infatti ben consapevole del grande lavoro che avrebbe dovuto fare non solo sul piano della recitazione, ma anche a livello fisico, per mostrare senza sbavature il portamento, la compostezza e la grazia della Fracci.

Ed è stata proprio Carla Fracci a volere Alessandra Mastronardi. Quando sono iniziate le riprese, infatti, l’étoile era ancora viva e, prima che le sue condizioni di salute precipitassero, ha partecipato attivamente alla realizzazione de film. C’è, insomma, veramente molto di lei in ciò che andrà in onda.

Carla, dove e quando vedere la serie sulla Fracci

Nonostante i timori, Alessandra Mastronardi, con l’aiuto della Fracci, ha fatto del suo meglio per riproporre la vita della ballerina in tv. Si è allenata costantemente per tutto il periodo del lockdown, con forza, compostezza e determinazione. Il risultato, che purtroppo l’étoile non è riuscita a vedere, si preannuncia essere ottimo.

Ma dove e quando sarò visibile Carla? Il film andrà in onda il 5 dicembre in prima serata su Rai 1, solo pochi giorni prima della diretta della Prima della Scala. È stato, inoltre, già proiettato in anteprima in alcune sale cinematografiche riscuotendo un grande successo e commenti di apprezzamento. La Mastronardi, con questa difficile interpretazione, riuscirà a convincere anche il pubblico del piccolo schermo?