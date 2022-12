Capodanno sfortunato per Amadeus, a “L’anno che verrà” salta un ospite principale

Fonte: Ansa "L'anno che verrà", problemi per Amadeus: un ospite sarà assente

Amadeus è pronto a salutare il 2022 con il tradizionale appuntamento televisivo con L’anno che verrà. La notte di San Silvestro si accenderà di musica, tuttavia arriva un improvviso forfait a due giorni dalla magica serata dell’ultimo dell’anno. Uno dei grandi ospiti annunciati, Nino Frassica, è infatti risultato positivo al Covid-19 e pertanto non potrà prendere parte all’evento in programma a Perugia. Amadeus potrà comunque contare su un ricco cast di ospiti, tra cantanti e protagonisti della televisione e dello spettacolo.

Nino Frassica positivo al Covid-19: sarà assente a “L’anno che verrà”

Il 2022 si sta per concludere e, come ogni anno, torna in televisione l’appuntamento per eccellenza della notte di San Silvestro: L’anno che verrà, in diretta su Rai1 il 31 dicembre. Alla conduzione Amadeus, ormai al timone dello show musicale da diverse edizioni per festeggiare e celebrare l’arrivo dell’anno nuovo assieme ai suoi affezionati telespettatori. Tuttavia, a soli due giorni dall’evento, il conduttore è costretto a fare i conti con un improvviso forfait: Nino Frassica è positivo al Covid-19 e, pertanto, non salirà sul palco di Piazza IV novembre a Perugia.

“Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa” ha annunciato il comico e attore a DavideMaggio.it. Era uno dei grandi ospiti che avrebbe dovuto affiancare Amadeus nell’ultima notte dell’anno, nonché uno dei primi componenti del cast ad essere annunciato. Non mancherà comunque il suo affetto e il suo sostegno, seppur da casa, seduto sul divano, ad assistere allo show che lo doveva vedere tra i protagonisti principali.

Anche in altre edizioni de L’anno che verrà, Nino Frassica ha lasciato il segno. Nel 2014-15 ne è stato infatti il conduttore al fianco di Flavio Insinna, mentre nel 2020-21 era presente fra gli ospiti in scaletta.

“L’anno che verrà”, tutto quello che c’è da sapere: dagli ospiti alla location

Nonostante il forfait di Nino Frassica, il menù proposto da Amadeus per la nuova edizione de L’anno che verrà rimane ricco e variegato. Tantissimi gli ospiti musicali che si susseguiranno sul palco di Perugia: Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr. Rain, Noemi, Donatella Rettore, i Modà, Francesco Renga, LDA, i Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer e non solo. Alcuni di questi, come Mr. Rain, i Modà e LDA, li vedremo tra l’altro sul palco dell’Ariston fra i big in gara al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio.

Oltre allo sfortunato Nino Frassica, ad affiancare Amadeus nella magica notte di San Silvestro sono stati invitati anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Il duo, indiscusso protagonista nell’ultima edizione di Tale e quale show con le loro imitazioni in coppia, presenzieranno sul palco di Perugia intrattenendo il pubblico con la loro simpatia e la loro ironica verve.

L’evento musicale andrà in onda sabato 31 dicembre in prima serata su Rai1, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo show verrà ospitato nuovamente dalla meravigliosa Umbria: dopo Terni lo scorso anno, questa volta è Piazza IV Novembre a Perugia a fare da sfondo all’evento musicale, che chiuderà il 2022 e darà il benvenuto al 2023.