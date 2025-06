Fonte: IPA Billie Eilish, 10 look che hanno ridefinito la moda della Gen Z

Si è fatta attendere e di certo non poco ma ora è realtà: Billie Eilish in Italia. L’ultima tappa italiana risale a quella che ormai sembra un’altra epoca, il 2019, il pre Covid. Al tempo il suo maxi concerto fu a Milano ma ora la città prescelta è Bologna e, ovviamente, si esibirà all’UnipolArena.

Billie Eilish a Bologna

Com’è consuetudine per gli artisti internazionali, il concerto di Billie Eilish a Bologna avrà inizio alle 20:15. Si tratta del grande evento di lancio del suo ultimo lavoro discografico, Hit me hard and soft. Ciò non vuol dire, però, che tutto ciò che verrà cantato saranno nuove hit, anzi.

L’album è uscito nel 2024 e la sta portando in giro per il mondo, Italia compresa. Un nuovo enorme successo per la talentuosa 23enne, che ha ancora tutta una carriera davanti. Ad oggi, ed è sorprendente, ha già venduto più di 60 milioni di copie.

Nessuno dei veri fan arriverà alle 20:15, è chiaro. A quell’ora giungono soltanto i ritardatari cronici e i curiosi. Chiunque segua Billie Eilish con passione, infatti, è accampato ormai da giorni all’esterno dell’Unipol Arena. Una pratica ormai consuete per i grandi eventi.

L’obiettivo è quello di riuscire, con scatti fulminei, ad accaparrarsi il miglior posto sotto il palco all’apertura. Per comprendere la portata di questo evento, basti pensare che le prime persone sono apparse lì dinanzi giovedì scorso.

Un evento quasi storico, per com’è vissuto dai fan, con i biglietti introvabili da molto tempo ed esauriti un anno fa, a maggio 2024, in appena tre minuti. Un peccato presentarsi in ritardo anche perché ad aprire il concerto ci sarà Tom Odell. La popstar ha scelto il cantautore britannico, autore di Another Love, il che è di certo una scelta molto apprezzata dai fan.

La scaletta

Il concerto durerà prevedibilmente un’ora e mezza, circa. Difficile pensare che possa raggiungere le due ore. È di certo impossibile che superi i 120 minuti, considerando come la stessa Billie Eilish abbia dichiarato: “Cantare per tre ore è a psicopatici”.

Com’è ovvio, in scaletta ci sono svariati brani tratti da Hit me hard and soft, tra cui: Chihiro, Lunch e Wildflower. Al tempo stesso, però, non mancheranno i suoi grandi successi, frutto dei due album precedenti: When we all fall asleep, where do we go? e Happier than ever. Ecco quali canzoni ascolterete stasera:

Chihiro;

Lunch;

Nda;

Therefore I Am;

Wildflower;

When The Party’s Over;

The Diner;

Ilomilo;

Bad Guy;

The Greatest;

Your Power;

Skinny;

Fix You;

Bittersuite;

Bury A Friend;

Oxytocin;

Guess;

Everything I Wanted;

Lovely / Blue / Ocean Eyes;

L’amour De Ma Vie;

What Was I Made For?;

Happier Than Ever;

Birds Of A Feather;

Blue.