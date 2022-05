Bianca Guaccero tagliata fuori da Detto Fatto: chi prende il suo posto

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Bianca Guaccero ha dato ufficialmente il suo addio a Detto Fatto, programma che l’ha vista protagonista del pomeriggio di Rai 2 per ben quattro anni. Dopo aver raccolto il testimone da Caterina Balivo, la conduttrice ha saputo conquistare il pubblico a suon di talento e ironia ma a quanto pare non è bastato. Già da diverso tempo circolavano le voci sulla presunta chiusura del programma, diventata ormai una certezza. E dopo tante ipotesi, più o meno veritiere, adesso è Tv Blog a svelare chi prende il posto della Guaccero con un nuovo show: si tratterebbe di Mia Ceran.

Mia Ceran al posto di Bianca Guaccero

L’avventura di Detto Fatto era iniziata ben dieci anni fa su Rai 1 con Caterina Balivo per passare poi su Rai 2 e, infine, cambiare conduzione con Bianca Guaccero. Nel tempo non sono mancati rumors e polemiche di varia natura, a cominciare dalla presunta rivalità tra le due conduttrici, sempre smentita da entrambe. Cosa che è stata confermata anche in occasione dell’ultima puntata dello show pomeridiano, in cui la stessa Balivo ha speso parole bellissime per la Guaccero: “Sei stata una perfetta padrona di casa – ha detto -. Siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, è arrivato però il tempo di salutarle e poi chissà, magari di ri-incontrarle”.

L’addio di Bianca Guaccero a Detto Fatto è stato un momento ricco di sentimenti contrastanti. La conduttrice era visibilmente emozionata, non è riuscita a trattenere le lacrime e possiamo ben comprenderne le ragioni. Oltre alle voci sulla rivalità con chi l’ha preceduta, il programma ha più volte subito cambi di orario ed è stato avvolto dalle critiche. Gli ascolti e i risultati non erano mai sufficienti.

Ed è per questo che Rai 2 avrebbe preparato un’alternativa per il prossimo autunno. Finora si erano fatte diverse ipotesi a proposito di chi (e cosa) avrebbe sostituito Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto, ma è TV Blog a rivelare che andrà in onda uno show nuovo di zecca con Mia Ceran.

Nei tuoi panni, il nuovo programma con Mia Ceran

Come riporta Tv Blog, per Rai 2 il prossimo autunno sarà la stagione del grande cambiamento. E non c’entra soltanto la chiusura di Detto Fatto, ma l’introduzione di un palinsesto nuovo di zecca che a partire dal 12 settembre si prefissa un unico obiettivo: donare freschezza e un volto nuovo alla seconda rete.

Se da una parte la fascia mattutina resta pressoché invariata, con l’inossidabile I Fatti Vostri di Michele Guardì, dall’altra è il pomeriggio a portare aria di novità. La prima è l’inedito “talent” (che a quanto pare si intitolerà Bella Ma’“, condotto da Pierluigi Diaco, già al timone di Ti Sento con le sue interviste intime ed esclusive a tanti ospiti d’eccezione del calibro di Raoul Bova e Luca Argentero. La seconda, invece, è Nei tuoi panni che sarà condotto da Mia Ceran, dopo l’esperienza non proprio positiva con Quelli che il calcio.

La trasmissione, sempre stando a quanto riporta Tv Blog, sarebbe una sorta di versione rivista e più “forbita” di Detto Fatto. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, il nuovo show pomeridiano avrà un taglio più giornalistico e si soffermerà su casi e situazioni riguardanti gente comune, ai quali cercherà di offrire delle soluzioni pratiche. Al momento non si sa di più, se non che Rai 2 starebbe scommettendo molto su di esso.