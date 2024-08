Beautiful, Taylor cambia volto. Chi è la nuova attrice Rebecca Budig

Ennesimo recast dello storico personaggio di Beautiful, la soap opera più famosa al mondo, che vede entrare in scena Rebecca Budig come nuova Taylor

Sorpresa a Beautiful: Taylor cambia volto. Nelle ultime puntate americane – che vedremo in Italia tra circa un anno – i telespettatori hanno assistito all’ennesimo recast dello storico personaggio interpretato dal 1990 al 2019 da Hunter Tylo. Ora a prestare il volto all’ex moglie di Ridge Forrester, nonché madre di Steffy Forrester, è Rebecca Buding. Addio quindi a Krista Allen, presente nel cast solo per due anni.

Beautiful, perché c’è una nuova attrice a interpretare Taylor

Taylor di Beautiful ha un nuovo volto, quello di Rebecca Buding. I produttori della soap americana hanno deciso di non rinnovare il contratto di Krista Allen, che era entrata nella serie nel 2021. Per la Budig, che ha già recitato in altre soap opera come General Hospital, La valle dei pini e Sentieri, interpretare la dottoressa Hayes, una psichiatra, è decisamente una novità.

E anche se non ha una formazione medica, l’attrice ha ammesso di avere molto rispetto per la terapia come pratica: “Amo la terapia, ho fatto terapia per anni, il che è un po’ diverso dalla psichiatria, ovviamente – ha dichiarato a People -. Sono stata in contatto con abbastanza professionisti della salute mentale… solo per farmi un’idea di come sono”.

“Prima che arrivasse questo lavoro, ho pensato di tornare a scuola e studiare psicologia, perché in realtà mi affascina – ha continuato -. È ironico che abbia ottenuto questa parte, dato che era quello che avrei provato a fare in autunno, comunque”. Nel dicembre del 2023, Deadline ha dato la notizia che Krista Allen avrebbe lasciato Beautiful. I produttori hanno scelto di non continuare a collaborare con l’attrice anche se il suo lavoro nella soap non è passato inosservato visto che ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards.

A quanto pare una decisione presa all’improvviso visto che Krista si è lamentata con il magazine dicendo: “La cosa più folle è avvenuta proprio prima che mi abbandonassero, ho fatto il servizio fotografico con il resto cast, e poi la settimana dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto, ‘Non ti terremo per il tuo terzo anno. Grazie mille, sei stata meravigliosa ma grazie e arrivederci”. E io ero tipo, cosa?”.

L’arrivo di Rebecca Buding ha generato qualche perplessità nei fan di Beautiful: a detta di molti l’attrice con i suoi 51 anni sarebbe troppo giovane per indossare i panni di Taylor. “Sembra la sorella di Steffy anziché la madre”, ha notato più di qualcuno riferendosi all’età. E altri: “Come sempre totalmente no sense”.

Chi è Rebecca Buding, la nuova Taylor di Beautiful

Classe 1973, Rebecca Budig è stata nel cast di Sentieri dal 1995 al 1998, dove ha prestato il volto a Michelle Bauer. Successivamente è entrata a far parte de La Valle dei Pini grazie al ruolo di Greenlee Smythe. Dal 2015 al 2019 è stata, invece, Hayden Barnes in General Hospital. Quello di Taylor si tratta quindi del quarto ruolo della Budig in una soap opera.

Ma Rebecca, figlia di un uomo d’affari e di una casalinga dell’Ohio, può vantare anche partecipazioni ad altre serie TV nel suo lungo curriculum: Castle, CSI, Blue Bloods e How I Met Your Mother solo per citarne alcune. Agli esordi della sua carriera è apparsa anche in un videoclip degli Aerosmith.

Rebecca Buding si è sposata tre volte. Dal 2010 è legata al dirigente del marketing Michael Benson, dal quale ha avuto una figlia nel 2014, Charlotte Jo. Dopo la nascita della piccola, l’attrice ha dovuto fare i conti – come tante neomamme – con la depressione post partum, che ha raccontato in un cortometraggio.