Beautiful, le anticipazioni del 3 luglio 2026: un nuovo inizio per Taylor e Brooke

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Taylor parla con Brooke e cerca di ristabilire un clima di pace. Ecco le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 3 luglio 2026

Taylor parla con Brooke e cerca di ristabilire un clima di pace, chiarendo subito che non ha intenzione di riconquistare Ridge: il suo obiettivo è stare vicino a Steffy e alla sua famiglia. Brooke, sorpresa dal tono conciliatorio, le propone di diventare di nuovo amiche. Taylor accetta, ma affronta anche il delicato tema di Hope e della sua attrazione per Finn. Le due donne concordano sulla necessità di evitare che i vecchi conflitti ricadano sulle nuove generazioni. Steffy e Ridge discutono di ‘Hope For The Future’ e del ritorno di Taylor a Los Angeles. Steffy è felice di avere finalmente sua madre accanto e insiste sul fatto che la sua presenza porti equilibrio e serenità a tutta la famiglia. Ridge ammette quanto Taylor sia importante per lui e per tutti loro. Steffy, ancora traumatizzata dal rapimento subito da Luna, ricorda con angoscia i momenti passati insieme.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 28 al 4 luglio.