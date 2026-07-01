Beautiful, le anticipazioni del 2 luglio 2026: Taylor teme di essere di troppo e riaccende la tensione

Ansa Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 2 luglio 2026

Nella puntata in onda giovedì 2 luglio Ridge apprende da Taylor che anche lei era a Monte Carlo durante il summit mondiale della moda e si rammarica che non si sia fatta sentire: avrebbe voluto salutarla e trascorrere del tempo insieme. Taylor spiega di non aver voluto essere di troppo per non rovinare la fuga di Ridge con Brooke, e questo porta i due a confrontarsi sul loro rapporto e sul ruolo di Taylor all’interno della famiglia.

Ridge cerca poi di convincere Taylor a restare a Los Angeles dove è ben voluta, mentre Taylor teme la reazione di Brooke; Ridge minimizza sottolineando quanto Taylor sia il collante della famiglia Forrester. Nel frattempo Brooke, Donna e Katie decidono di non rilasciare dichiarazioni alla stampa riguardo alla vicenda di Luna. La conversazione tra le donne si sposta poi su Finn, con nuove tensioni che segnano la puntata e influenzano l’atmosfera familiare.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 28 al 4 luglio.