Barbara D’Urso torna al suo primo amore: la tv (ora) può aspettare

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque per via delle vacanze estive, e la conseguente promessa di tornare da parte di Barbara D’Urso, la conduttrice ha preso una decisione importante per la sua vita. Nonostante i tanti impegni e la costante presenza in televisione, ha deciso di tornare indietro nel tempo e riabbracciare il suo primo amore.

Barbara D’Urso, perché (per ora) la TV è in pausa

Barbara D’Urso è stata sotto i riflettori per molto tempo, soprattutto nell’ultimo periodo perché tutti erano curiosi di conoscere le sorti del talk show più amato di Mediaset; Pomeriggio Cinque ha chiuso i battenti, momentaneamente, e la conduttrice ha salutato il suo affezionato pubblico per dare un nuovo appuntamento direttamente nella prossima stagione televisiva.

Tutto farebbe pensare a delle meritate vacanze, ma Barbara D’Urso (si sa) è sempre al lavoro e anche questa volta sembra ci sia una grande sorpresa per i suoi fan che potranno vederla più in là fuori dalla tv.

La conduttrice, infatti, ha deciso di tornare al suo primo grande amore, il teatro. Sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, uno spettacolo teatrale, regia di Chiara Noschese e ideato da Ray Cooper; la D’Urso debutterà sul palcoscenico nella primavera del 2023 insieme all’attrice e comica Rosalia Porcaro. Un nuovo inizio, dunque, per la conduttrice di Mediaset, ma non del tutto dal momento in cui il teatro è stato realmente un suo grande amore.

Nel 1993 ha recitato nello spettacolo Appuntamento d’amore (regia di Pino Passalacqua); dal 1999 al 2001 in E meno male che c’è Maria (regia di Pietro Garinei); nel 2022 in Lisistrata (regia di Walter Manfré); nel 2007 nello spettacolo La Vedova Scaltra (regia di Walter Manfré) e nel 2008 ne Il letto Ovale (regia di Gino Landi). Dopo anni di televisione tra programmi tv e fiction, quindi, l’amatissima conduttrice tornerà a recitare dal vivo sul palcoscenico di Taxi a Due Piazze.

Barbara D’Urso, il saluto a “Pomeriggio Cinque”

Sono stati tanti saluti e ringraziamenti, quelli di Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, sia per il pubblico ma anche per chi da anni lavora con lei per fare in modo che tutto vada per il meglio; ma c’è stata anche una grande promessa per il pubblico che da anni non perde il talk show: “Io vado un po’ in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi di settembre saremo qui per mesi e mesi”, queste le parole della conduttrice che andrà sicuramente in vacanza per un po’, ma poi inizierà a lavorare per lo spettacolo in teatro.

Nonostante nei mesi si parlasse di chiusure definitive o di periodi di stop più lunghi, Barbara D’Urso in poche parole ha rassicurato i sostenitori del programma, sottolineando più volte la parola “mesi” e il concetto, quindi, che sarà in tv con Pomeriggio Cinque ancora per molto tempo.

Dopotutto, il successo per la trasmissione è sempre alle stelle nonostante le tante critiche spesso ricevute: nonostante qualcuno sia pronto a criticare, c’è una grande fetta di pubblico pronta a sostenere da anni la conduttrice e il suo programma sempre pieno di ospiti e momenti dedicati alle notizie quotidiane.