Barbara D’Urso in Rai? “Prematuro parlarne ma ci sono dei progetti”

Getty Images Barbara D'Urso

Barbara D’Urso ancora lontana dal piccolo schermo. Ma forse ancora per poco. Pare che il suo rientro in tv, più volte sponsorizzato e mai concretizzato, sia più vicino che mai anche se per il momento non ci sono certezze. Ma sembra proprio che dalla parte della Rai ci sia la voglia di farle spazio, di trovare il format più adatto alle sue corde.

Barbara D’Urso in Rai (prima o poi)

Alla presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2025-26 non sono mancate le domande su Barbara d’Urso. Più volte si è infatti vociferato di un suo approdo sulla tv di Stato, c’è anche chi ha menzionato il Ministro Matteo Salvini, ma poi di fatto nulla si è mai concretizzato.

Stando però alle ultime parole di Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, ora potrebbero esserci spiragli di luce per la 67enne.

“È prematuro parlarne in questo momento. Siamo in una fase di scouting. Ti confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri. È prematuro parlarne, siamo in una fase primordiale”, ha dichiarato.

Rispetto a poco tempo fa, quando sono stati smentiti pubblicamente rumors e indiscrezioni, sottolineando che il nome di Barbara D’Urso non era previsto in Rai e che addirittura i posti erano al completo, ora i toni sono decisamente diversi. Un cambio di rotta evidente, il segno inequivocabile di novità importanti all’orizzonte.

Barbara D’Urso verso Ballando con le Stelle?

Si fa sempre più concreta dunque la possibilità di vedere Barbara D’Urso alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che partirà su Rai1 sabato 27 settembre. La conduttrice è stata già ballerina per una notte lo scorso anno m ora potrebbe avere uno spazio maggiore.

Un modo per rimettersi in gioco pubblicamente dopo il brusco stop con cui ha dovuto fare i conti in seguito alla rivoluzione editoriale messa in atto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset.

Carmelita potrebbe seguire quella che è già stata ribattezzata da qualcuno ‘cura Bianca Guaccero’. La soubrette di Bitonto è praticamente rinata dopo la sua vittoria al programma Rai, sia professionalmente sia privatamente. Il suo persoinaggio è stato rilanciato, ha avuto la possibilità di cimentarsi con nuove e stimolanti sfide professionali. Si è fatta conoscere ad un pubblico più vasto e ha trovato anche l’amore, quello di Giovanni Pernice.

E lo stesso potrebbe accadere a Carmelita, con la giusta dose di umiltà e sacrificio. Certo, alla corte di Milly la dottoressa Giò si troverebbe a dover fare i conti con commenti e critiche tutt’altro che tenere, ma si cimenterebbe con una delle sue passioni più grandi: la danza. Potrebbe ricordare ai telespettatori di essere un’artista completa, che sa come padroneggiare il palco anche solo con una semplice coreografia.

E dopo una prova del genere chissà che non arrivi la conduzione del people show ispirata a Carrambà di cui si parla da diverso tempo. Un nuovo format indubbiamente in linea con Barbara, che è sempre stata molto attenta – anche in passato – alle storie di vita comune.

Per ora una cosa è certa: nonostante la pausa forzata, il nome della D’Urso continua a far parlare e resta tra i più chiacchierati del panorama televisivo italiano. Segno di una personalità forte, che ha saputo lasciare il segno.