Ascolti tv del 9 dicembre, Alfonso Signorini ritenta e vince contro L’amica geniale 4

Fonte: IPA "L'amica geniale 4", Alba Rohrwacher e Irene Maiorino

La serata televisiva di lunedì 9 dicembre ha visto ancora una volta Alfonso Signorini, al timone del Grande Fratello su Canale 5, faticare per vincere la gara degli ascolti tv contro la fiction di Rai 1 L’amica geniale 4. E ce l’ha fatta.

La settimana scorsa lo scontro si era concluso quasi con un pareggio, anche se la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante aveva ottenuto la vittoria, anche se di poco. Ma la puntata finale non è andata come si sperava e Signorini ne ha approfittato. Il Grande Fratello vince la battaglia degli ascolti con il 18,79% di share.

La stessa dinamica si è ripetuta questo lunedì. Nell’ultima puntata dell’Amica geniale 4 Nino torna al Rione dopo tempo, mentre Tina scompare. I Solara, inizialmente sospettati, aiutano nelle ricerche. Lila, sconvolta dalla morte di Rino, si avvicina a Imma. Elena riprende a scrivere, ma i Solara subiscono un attentato.

Mentre al Grande Fratello è arrivata la mamma di Shaila per dirle cose sorprendenti sulla relazione con Lorenzo e poi il focus si è spostato sulla cena della discordia.

Su Rai 3 Massimo Giletti a Lo stato delle cose si è concentrato su Atreju, la kermesse nazionale di Fratelli d’Italia, gli scontri di sabato a Milano davanti a La Scala, l’emergenza povertà nel paese e l’esito della sfida tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Mentre su Rete 4 a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, si è parlato di sicurezza e di piazze calde con un’intervista al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Mentre su La7 Corrado Augias ha condotto una nuova puntata di La Torre di Babele, intitolata Benito, l’Italia in corpo.

Prima serata, ascolti tv del 9 dicembre: il Grande Fratello batte L’amica geniale

Su Rai 1 L’amica geniale 4 incolla al piccolo schermo 3.054.000 spettatori pari al 18.2%, 3.314.000 spettatori pari al 17.02% di share, nel primo episodio, e 2.814.000 spettatori pari al 19.56% nel secondo episodio. Su Canale5 Grande Fratello intrattiene 2.382.000 spettatori con uno share del 18.79% (Night: 930.000 – 27.23%, Live: 529.000 – 18.19%). Su Rai2 Raiduo diverte 858.000 spettatori pari al 4.66% (presentazione di 10 minuti: 866.000 – 4.11%, Behind the scenes di 4 minuti: 343.000 – 2.42%.

Su Italia1 la serie Attacco al Potere: Paris has fallen incolla davanti al video 1.147.000 spettatori (5.93%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 838.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 724.000 spettatori (4.96%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 855.000 spettatori e il 4.37%. Su Tv8 GialappaShow diverte 852.000 spettatori con il 4.9% (replica in seconda serata: 243.000 – 4.6%). Sul Nove Little Big Italy raduna 601.000 spettatori con il 3.2% (episodio in replica: 241.000 – 2.4%).

Access Prime Time, dati del 9 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.684.000 spettatori (22.52%), mentre Affari Tuoi raduna 5.822.000 spettatori (27.14%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.309.000 spettatori pari al 15.43%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 620.000 spettatori con il 2.88%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.371.000 spettatori con il 6.42%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.162.000 spettatori (5.55%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.499.000 spettatori (6.94%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 995.000 spettatori e il 4.75% nella prima parte e 861.000 spettatori e il 3.98% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.986.000 spettatori e il 9.22%. Su Tv8 100% Italia gioca con 491.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 466.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 587.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 dicembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.042.000 spettatori pari al 20.98%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.329.000 spettatori pari al 24.76%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.632.000 spettatori (19.31%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.739.000 spettatori (22.41%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (446.000 – 3.33%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 326.000 spettatori con l’1.98%, nel primo episodio, e 544.000 spettatori con il 2.78%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 421.000 spettatori (2.72%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 623.000 spettatori (3.27%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.512.000 spettatori (13.74%). A seguire Blob segna 1.099.000 spettatori (5.54%) e Nuovi Eroi sigla 941.000 spettatori (4.57%). Su Rete4 La Promessa appassiona 883.000 spettatori (4.54%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 246.000 spettatori pari all’1.56%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 450.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 237.000 spettatori con l’1.8%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 419.000 spettatori con il 2.2%.