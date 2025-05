Ascolti tv dell’8 maggio, palinsesto stravolto per l’elezione del Papa

Rai 1 e Canale 5 hanno sospeso tutte le trasmissioni ordinarie per mandare in onda gli speciali sull'elezione di Papa Leone XIV

Giovedì 8 maggio il palinsesto televisivo è stato stravolto in conseguenza dell’elezione del nuovo Pontefice. La fumata bianca è arrivata poco dopo le 18 e Papa Leone XIV si è affacciato in Piazza San Pietro poco dopo, il tempo di prepararsi per dare la Benedizione Urbi et Orbi.

Dunque, sono saltati i programmi in palinsesto per la serata dell’8 maggio per dare spazio agli approfondimenti sull’elezione del nuovo Papa.

Su Rai 1 Affari Tuoi e l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 non sono andati in onda, sostituita dallo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa. Mentre su Canale 5 Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti, è saltato per dare spazio all’approfondimento del Tg5.

Confermato il resto della programmazione con Dritto e Rovescio su Rete 4 e uno dei film di Mission Impossible su Italia 1.

Prima serata, ascolti tv dell’8 maggio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati dell’8 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

