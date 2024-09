Fonte: Getty Images Gianni Morandi

Nella prima serata televisiva del 7 settembre 2024, Rai Uno e Canale 5 hanno proposto ai telespettatori due spettacoli d’intrattenimento. L’ammiraglia della rete pubblica, infatti, ha schierato in palinsesto lo show Evviva!, ultimo appuntamento di una serie di produzioni televisive, pensate come omaggio alla storia della Rai, che sono andate in onda in diversi momenti dell’anno. Alla conduzione del programma televisivo, Gianni Morandi che, insieme a diversi ospiti, ha riproposto delle immagini cult dei 70 anni di trasmissioni della rete pubblica.

A sfidarsi a suon di ascolti con l’amato presentatore e cantante, su Canale 5, uno dei conduttori televisivi più seguiti dai telespettatori, Paolo Bonolis, con una replica del suo Ciao Darwin.

In aggiornamento