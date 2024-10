Ascolti tv del 7 ottobre, l’ultima puntata di Brennero o il Grande Fratello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa Brennero Matteo Martari in "Brennero"

È un duro scontro a colpi di share quello tra la serie Brennero, puntata finale di stagione, andata in onda su Rai 1, e il Grande Fratello su Canale 5.

La fiction Brennero su Rai 1, con Elena Radonicich, Matteo Martari e Anita Zagaria, si è conclusa e molti nodi sono venuti al pettine. Dietro al serial killer di Bolzano si nasconde un potere molto più forte che getta grande inquietudine.

Nella Casa del Grande Fratello su Canale 5 è andata in scena la passione. I nuovi sviluppi del “triangolo amoroso” sembra essere andato in frantumi. Shaila, infatti, ha deciso di allontanarsi da Javier e, seppur attratta da Lorenzo, proprio non riesce a fidarsi di lui.

Su Rai 2 Teo Mammuccari ha condotto Lo Spaesato, mentre su Rete 4 è tornato Nicola Porro con Quarta Repubblica.

