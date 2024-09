Ascolti tv del 6 settembre, l’Italia di Luciano Spalletti su Rai 1 o La guardia del corpo su Rete 4

Fonte: IPA Kevin Costner e Whitney Houston in "La guardia del corpo"

Quella di venerdì è stata una serata televisiva all’insegna dello sport e dei film cult. Infatti, Rai 1 ha trasmesso la partita Francia-Italia per la Uefa Nations League mentre su Rai 2 c’erano le Paralimpiadi. Rete 4 invece ha proposto il film cult La guardia del corpo.

Il ritorno su Rai 1 della Nazionale di Spalletti dopo l’amara sconfitta dello scorso 29 giugno ha messo in fibrillazione i tifosi e naturalmente lo share si è impennato.

La controproposta Mediaset ha puntato su fiction e film. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della serie Endless Love, mentre Rete 4 ha puntato su uno dei film più romantici degli anni Novanta, La guardia del corpo con Kevin Costner e la compianta Whitney Houston. Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto ridere il pubblico di Italia 1 con Tre uomini e una gamba.

Prima serata, ascolti tv del 6 settembre: domina la Nazionale

Su Rai1 la partita di Nations League – Francia-Italia ha interessato 5.567.000 spettatori pari al 31,1% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.063.000 spettatori con uno share del 12,9%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:14 alle 22:19, intrattengono 524.000 spettatori pari al 2,9%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba incolla davanti al video 777.000 spettatori (4,6%). Su Rai3 Spencer segna 520.000 spettatori e il 3,1%. Su Rete4 Guardia del corpo totalizza un ascolto medio di 695.000 spettatori (4,7%). Su La7 In Onda – Prima Serata, dalle 20:44 alle 23:01, raggiunge 1.642.000 spettatori e il 9,4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 460.000 spettatori con il 2,8%. Sul Nove la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno debutta interessando 349.000 spettatori (2,1%).

Access Prime Time, dati del 6 settembre

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.049.000 spettatori pari all’11,3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.050.000 spettatori (6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 973.000 spettatori (5,8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.289.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 881.000 spettatori e il 5,1% nella prima parte e 804.000 spettatori e il 4,4% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raduna 404.000 spettatori con il 2,3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 623.000 spettatori (3,5%).

