Ascolti tv del 6 novembre, Io Canto Generation, Gerry Scotti va sul sicuro

Fonte: IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti ha condotto su Canale 5 la semifinale di Io Canto Generation e ha avuto come rivale diretto Massimo Ranieri che su Rai 1 ha omaggiato il varietà di una volta con Tutti i sogni ancora in volo. Mentre sul Nove Amadeus ha debuttato con La Corrida.

Su Rai 1 Massimo Ranieri l’ha fatta da padrone con uno show in due serata. I primi ospiti a salire sul suo palco sono stati Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors. Momento forte della serata televisiva di mercoledì 6 novembre è stata la semifinale di Io Canto Generation, condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli si è occupata del mistero della coppia sparita nel nulla. Si sposano il venerdì, ma il martedì successivo scompaiono, lasciando le famiglie nell’angoscia. Le telecamere di Chi l’ha visto? erano lì, ed ecco che dopo l’allarme dei genitori e dell’intera comunità, Pietro e Maria ricompaiono. Cosa è successo? Dove sono stati?

Su Rete 4 a Fuori dal coro si è parlato delle elezioni americane, dell’alluvione di Valencia e di immigrazione clandestina. Mentre su La7 è andata in onda Una giornata particolare dedicata alla liberazione di Roma e allo sbarco in Normandia.

Prima serata, ascolti tv del 6 novembre: vince Io Canto Generation. La Corrida tocca il 6.6% di share

Su Rai 1 Tutti i sogni ancora in volo in replica incolla al piccolo schermo 1.530.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 la semifinale di Io Canto Generation ha conquistato 2.084.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Stucky intrattiene 1.369.000 spettatori pari al 7.1% e The Bad Guy interessa 445.000 spettatori pari al 3%.

Su Italia1 Quo vado? diverte 1.549.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.803.000 spettatori e l’11.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 765.000 spettatori (5.5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 890.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 la partita di Champions League – PSG-Atletico Madrid ottiene 682.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove la prima puntata de La Corrida raduna 982.000 spettatori (5.5%) dalle 21:40 alle 23:18 e 667.000 spettatori (6.6%) dalle 23:24 alle 00:28 nella parte chiamata Il Vincitore.

Access Prime Time, dati del 6 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.757.000 spettatori (23.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.544.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.841.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 645.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.304.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.314.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.519.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.096.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.015.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.795.000 spettatori (8.6%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 514.000 spettatori con il 2.5% nella prima parte e 593.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 novembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.961.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.033.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.708.000 spettatori (20%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.713.000 spettatori (22.4%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Riserva Indiana raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

