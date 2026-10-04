Ascolti tv del 3 ottobre, ritorna la sfida tra Ballando con le Stelle e Tú sì que vales

È tornata una delle sfide più attese del sabato sera televisivo, tra "Ballando con le Stelle" su Rai1 e "Tú Sí Que Vales" su Canale 5

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IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

È tornata una delle sfide più attese del sabato sera televisivo: sabato 3 ottobre Ballando con le Stelle su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale5 hanno inaugurato le rispettive nuove edizioni, tornando a contendersi il pubblico della prima serata. Una sfida ormai diventata un classico dell’autunno televisivo.

Su Rai1, alle 21.30, Milly Carlucci ha dato il via alla ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, con tredici coppie pronte a mettersi alla prova sulla pista da ballo. Su Canale5, dalle 21.20, è invece ripartito Tú Sí Que Vales, con Elisabetta Canalis alla conduzione accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e la giuria formata da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con il ritorno di Belen Rodriguez.

Ma la serata televisiva non si è giocata soltanto sulla sfida tra Rai1 e Canale5. Rai 2 ha proposto gli episodi di N.C.I.S., mentre su Rai3 Carlo Lucarelli è tornato con Blu Notte – Misteri dimenticati. Rete4 ha puntato sul cinema con The Bourne Identity, mentre su Italia1 è andato in onda il film d’animazione L’era glaciale. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv? Ecco i dati.

Ascolti tv del 3 ottobre, prima serata: la sfida è accesissima

Nella serata di sabato 3 ottobre, su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.528.000 – 21.6%), la prima puntata di Ballando con le Stelle intrattiene 2.485.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.403.000 spettatori con uno share del 25.5%.

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 562.000 spettatori pari al 3.9%, mentre su Italia1 L’era glaciale raduna 687.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Blu Notte – Misteri Dimenticati raggiunge 584.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 The Bourne Identity totalizza 495.000 spettatori (3.5%).

Su La7 In Altre Parole conquista 946.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 441.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 la partita di Nations League Spagna – Repubblica Ceca sigla 589.000 spettatori (3.7%) e sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 452.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, i dati del 3 ottobre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 3.883.000 spettatori (24%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.145.000 – 20.2%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.854.000 spettatori e il 23.7%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 457.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 758.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 L’Elefante è scelto da 629.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Realpolitik raduna 755.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 539.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 453.000 spettatori (2.8%).

Preserale, dati del 3 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.291.000 spettatori pari al 21.3%, mentre Reazione a Catena registra 3.386.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.609.000 spettatori (16.8%), mentre Caduta Libera coinvolge 1.946.000 spettatori (15.9%).

Su Rai2, dopo Dribbling (334.000 – 3.7%), Blue Bloods sigla 483.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 669.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 443.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 405.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.958.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 686.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 La Promessa interessa 894.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 375.000 spettatori con il 2.8%, sul Nove Little Big Italy raggiunge 278.000 spettatori e il 2.4%.