Ascolti tv del 3 ottobre, Stefano De Martino passa il testimone a Carlo Conti

Su Rai 1 prima va in onda "Affari Tuoi" e poi "Tale e Quale Show", mentre su Canale 5 "Tradimento" segue a "La Ruota della Fortuna": chi vince?

Ansa Stefano De Martino

Venerdì sera su Rai 1 è andata in onda una nuova sfida di Tale e Quale Show. E Canale 5 ha risposto con la fiction turca Tradimento. Ma i dati di ascolto di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna lasciano tutti col fiato sospeso.

Dunque, Stefano De Martino, alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1, ha passato il testimone a Carlo Conti, grande protagonista della serata del venerdì con il suo Tale e Quale Show. E intanto cresce l’attesa per vedere Milly Carlucci tra i pacchi, prima di presentare Ballando con le Stelle. Canale 5 sta tranquilla con Gerry Scotti che continua ad essere il fenomeno dello share.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso di Chiara Poggi. Su Rai 3 è tornato Farwest. Italia 1 ha trasmesso Robin Hood e Rai 2 il film La furia di un uomo – Wrath of man. Su La7 è andato in onda Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolti tv del 3 ottobre