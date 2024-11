Ascolti tv del 3 novembre: sfida accesa tra Fabio Fazio e Report

Fonte: Ansa Fabio Fazio a Che tempo che fa

Nuova sfida tra Che tempo che fa e Report: nella serata del 3 novembre la gara degli ascolti si fa sempre più accesa tra la Rai e Fabio Fazio, che nelle ultime settimane ha arrancato di fronte al programma condotto da Sigfrido Ranucci. Il successo del conduttore, passato al Nove non senza polemiche, non sembra comunque essere scalfito dalle proposte della rete ammiraglia.

Programmazione solita anche per gli altri canali nel primo fine settimana di novembre: su Rai1 era in programma la commedia Purchè finisca bene – Questione di stoffa, mentre su Rai2 l’appuntamento era con la serie tv 9-1-1 Lone Star. Rete4 ha invece proposto Zona Bianca, il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi che ha preso il posto di Bianca Berlinguer con È Sempre Cartabianca, eccezionalmente in onda martedì sera in occasione della notte elettorale americana.

Canale5 ha mandato in onda i nuovi episodi della soap turca La rosa della vendetta, ed è tornato puntuale l’appuntamento su Italia1 con una nuova puntata de Le Iene con Max Angioni e Veronica Gentili.

