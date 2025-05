Fonte: ANSA Maria De Filippi

Il palinsesto del sabato sera è molto complesso quando in onda c’è Maria De Filippi. È sempre una battaglia impari, salvo rare eccezioni. Rai 1 si è giocata le proprie carte guardando in casa con Techetecheté. La rete ha poi proposto in prima Tv, in chiaro, la settima stagione di F.B.I. su Rai 2, mentre su Rai 3 è tornato in onda Petrolio, con una prima puntata incentrata sulle Big Oil internazionali e come sapessero del rischio ambientale già 50 anni fa.

Tutt’altro clima in casa Mediaset, che accompagna il Serale di Amici su Canale 5 con due film. Animali fantastici e dove trovarli per i fan di Harry Potter e Vendetta – Una storia d’amore per gli amanti del genere action e di Nicholas Cage. Approfondimento invece su La7 con Massimo Gramellini e il suo In altre parole, mentre su Nove spazio al talk show Accordi & Disaccordi. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti di sabato 3 maggio 2025.

Prima serata, ascolti tv del 3 maggio

Nella prima serata di ieri, sabato 3 maggio 2025, su Rai 1 Techetechetè – A Gentile Richiesta ha interessato 1.752.000 spettatori, il che equilva all’11,8% di share. Il corrispettivo su Mediaset è Canale 5, che ha proposto una puntata del Serale di Amici, con Maria De Filippi. Un successo annunciato, con 3.583.000 spettatori, ovvero il 25,9% di share. Un lieve calo rispetto alla puntata precedete, con 3.926.000 spettatori e uno share del 26.3%. Passando a Rai 2, F.B.I. ha intrattenuto 777.000 spettatori, dunque il 4,5% di share, mentre F.B.I. International si è fermato a quota 683.000 spettatori, ovvero il 4,2% di share. Italia 1 ha proposto Animali Fantastici e dove trovarli, che ha attirato 862.000 spettatori, ovvero il 5,6% di share. Rai 3 si ferma a 436.000 con Petrolio, dunque il 2,8%. Rete 4 si gioca la carta Nicholas Cage con Vendetta – Una storia d’amore, che non va oltre il 3% con 474.000 spettatori. Nettamente inferiore rispetto a La7 e al suo In Altre Parole, con 6% e 1.001.000 spettatori. C’è stata invece la Formula 1 su Tv8, con 342.000 spettatori e il 2,3%. Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 410.000 spettatori, con il 2,7%.

Access Prime Time, dati del 3 maggio

Nella fascia Access Prime Time domina la Rai, a mani basse. Basti pensare al 30,3% di share di Affari Tuoi, che totalizza 5.136.000 spettatori, confermando l’enorme successo di Stefano De Martino. Segue ben distante Striscia la Notizia, che di fatto conferma ancora una volta i dubbi di Pier Silvio Berlusconi, con il 14,1% e 2.395.000 spettatori. Cifra che crolla su Rai 2 con TG2 Post, che interessa a 517.000 spettatori, per il 3%. Su Italia 1 in onda N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha intrattenuto 1.016.000 spetattori, per il 6,2%, che si trasforma nel 4% nel caso di Un Alieno in Patria, visto da 633.000 spettatori. Su Rete 4 in onda 4 di Sera Weekend, con il 4,7% e 754.000 spettatori nella prima parte, divenuti poi 629.000 nella seconda, per il 3,7%. Su Tv8, invece, 4 Ristoranti è stato seguito dal 3%, pari a 481.000 spettatori. Su Nove, infine, Fratelli di Crozza ha atirato 461.000 spettatori e, dunque, il 2,8%.