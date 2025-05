Ascolti tv del 28 maggio, l’Isola dei Famosi battuta anche da Pretty Woman

Fonte: IPA Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 e si è trovata a lottare per il podio degli ascolti tv con Pretty Woman in onda su Rai 1, mentre Chi l’ha visto? ha tenuto banco su Rai 3.

Rai 1 ha messo in palinsesto un grande classico della cinematografia americana recente, Pretty Woman, la favola romantica con Julia Roberts e Richard Gere. Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? si è occupato dei casi del momento, focus su Chiara Poggi e Liliana Resinovich, perché secondo la Procura il marito Sebastiano Visintin avrebbe ucciso la moglie il giorno stesso della scomparsa nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dopo averla picchiata.

Su Canale 5 l’appuntamento è stato con l’Isola dei Famosi tra nuovi arrivi e tanti abbandoni. Invece Rete 4 ha trasmesso Fuori dal coro dove Mario Giordano ha raccolto tante testimonianze e filmati sul tema delle sicurezze nelle città italiane.

Prima serata, ascolti tv del 28 maggio: l’Isola dei Famosi sfiora il disastro

Su Rai 1 Pretty Woman incolla al piccolo schermo 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.788.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 906.000 spettatori pari al 4.8% e Oltre il Paradiso 727.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere intrattiene 1.024.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.730.000 spettatori (10.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 802.000 spettatori (5.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 859.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 la finale di Conference League – Betis-Chelsea ottiene 1.325.000 spettatori con il 7%. Sul Nove Like a Star raduna 417.000 spettatori pari al 2.4%.

Access Prime Time, dati del 28 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.229.000 spettatori (24%), mentre Affari Tuoi raduna 5.423.000 spettatori (27.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.423.000 spettatori pari al 12.5%.Su Rai2 TG2 Post interessa a 518.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.264.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 886.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (7.6%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 918.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 789.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.512.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Conference League Live totalizza 269.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 516.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio 2.408.000 spettatori pari al 23%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.626.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.658.000 spettatori (17.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.460.000 spettatori (18.9%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (305.000 – 3%), Blue Bloods totalizza 537.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 786.000 spettatori con il 4.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 340.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 510.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.937.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 823.000 spettatori (5%) e Faccende Complicate sigla 657.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 814.000 spettatori (5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 171.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 294.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 324.000 spettatori con il 2.2%.