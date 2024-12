Ascolti tv del 28 dicembre, sfida tra il Festival del Circo di Montecarlo e Vasco Rossi

Sfida tra Rai e Mediaset sabato 28 dicembre: in onda il Festival del Circo di Montecarlo e lo speciale "Vasco Rossi – I Magnifici 7"

Fonte: Ansa Vasco Rossi

Torna puntuale la sfida del sabato sera degli ascolti tv, che ha visto gareggiare Rai e Mediaset. Terminato Ballando con le stelle, la rete ammiraglia in questo periodo di festa propone tanto intrattenimento per famiglie (e non solo), trasmettendo su Rai1 il tradizionale appuntamento natalizio con il celebre Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, giunto alla sua 46esima edizione.

Lo spettacolo, condotto da Serena Autieri e che celebra l’arte circense con numeri straordinari e performance mozzafiato, si è battuto contro Mediaset, che ha scelto invece di mandare in onda su Canale5 lo speciale Vasco Rossi – I Magnifici 7, condotto da Claudio Amendola, dedicato all’artista e ai sette concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia. Ma chi ha trionfato nella sfida degli ascolti del 27 dicembre?

Nel frattempo su Rai2 era in programma la commedia Valzer di Natale a Parigi, Rai3 proponeva il programma di approfondimento Quinta dimensione. Il futuro è già qui, mentre su Rete4 andava in onda il film d’azione Midway e su Italia1 il film d’animazione Il piccolo Yeti.

Prima serata, ascolti tv del 28 dicembre

Nella serata di ieri, sabato 28 dicembre 2024, su Rai1 il Festival del Circo di Montecarlo è riuscito a trionfare, conquistando 2.864.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Vasco Rossi – I Magnifici 7 ha raccolto davanti al video 1.906.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Valzer di Natale a Parigi è la scelta di 1.060.000 spettatori pari al 6.4%.

Su Italia1 Il piccolo Yeti ha radunato 719.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 il ritorno di Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 645.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Midway totalizza un a.m. di 691.000 spettatori (5%). Su La7 In Altre Parole… Ancora conquista 354.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 479.000 spettatori (2.8%) e sul Nove Un Natale su misura cattura l’attenzione di 352.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 28 dicembre

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 5.323.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.859.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 Walt Disney interessa 598.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.200.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 Antonia è seguito da 288.000 spettatori con l’1.6%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 944.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 738.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda totalizza 1.238.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 538.000 spettatori pari al 2.9% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 377.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.624.000 spettatori pari al 19.7%, mentre L’Eredità ha registrato 3.707.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.206.000 spettatori (17.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.069.000 spettatori (20.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (309.000 – 2.6%) e 2024: Un Anno Paralimpico (348.000 – 2.8%), N.C.I.S. New Orleans segna 309.000 spettatori con il 2.1% e N.C.I.S. Los Angeles 446.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 500.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 570.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.253.000 spettatori pari al 13.7%, mentre Blob segna 783.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 775.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 267.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 4 Hotel registra 385.000 spettatori con il 2.4%., mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 297.000 spettatori e il 2%.