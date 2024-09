Ascolti tv del 27 settembre, Carlo Conti con Tale e Quale Show tiene banco

Fonte: Ansa Carlo Conti

L’appuntamento del venerdì sera su Rai 1 è con Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show che se la vede con la serie turca Endless Love, su Canale 5.

Carlo Conti e la sua giuria rinnovata con Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi tiene banca su Rai 1 con Tale e Quale Show. Tra le varie esibizioni della serata, Simone Annicchiarico ha reso omaggio a Franco Califano, mentre Justine Mattera si è trasformata in Sylvie Vartan.

Su Rai 3 è andato in onda il film di e con Juan Diego Botto Tutto in un giorno. Rafa, un avvocato molto impegnato per i diritti civili, tende a trascurare in favore del lavoro la propria vita personale e di coppia; la battagliera Azucena, sposata con un operaio poverissimo, sta per essere sfrattata; infine Teodora, madre dimenticata, cerca disperatamente di ritrovare un rapporto col figlio lontano. Nel cast Penélope Cruz, Luis Tosar, Adelfa Calvo.

Su Rete 4 Quarto Grado si è occupato della vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta. Gli inquirenti cercano di capire come Chiara Petrolini abbia potuto nascondere la doppia gravidanza e liberarsi dei neonati. La giovane, interrogata, non ha confessato. Secondo la Procura, c’è premeditazione. Al centro della puntata anche il caso Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Prima serata, ascolti tv del 27 settembre: Carlo Conti batte tutti

Nella serata del 27 settembre 2024, Carlo Conti ha sbaragliato tutti con Tale e Quale Show su Rai1 conquistando 3.025.000 spettatori pari al 19.6% di share. Canale5 con Endless Love si è fermato a 2.243.000 spettatori con uno share del 14.1%. Per Rai2 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine, 852.000 spettatori pari al 4.5%, e invece N.C.I.S. Hawai’i ha totalizzato 575.000 spettatori pari al 3.7%. 842.000 spettatori (6%) hanno scelto Italia1 e Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. The Miracle Club ha totalizzato 684.000 spettatori e il 3.8% su Rai3. 1.222.000 spettatori (8.9%) hanno scelto Rete4 con Quarto Grado. Su La7 Propaganda Live ha ottenuto 787.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone si è fermato a 389.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza ha conquistato 1.098.000 spettatori (6.1%).

Access Prime Time, dati del 27 settembre

Rai1 con Cinque Minuti ha totalizzato 4.325.000 spettatori (23.8%) e Affari Tuoi non è crollato affatto, radunando 4.890.000 spettatori (25.7%). Striscia la Notizia si è fermata a 2.491.000 spettatori pari al 13.1%. Invece, Rai2 TG2 Post ha interessato 599.000 spettatori con il 3.1%. Rai3 con Il Cavallo e la Torre è stato scelto da 1.118.000 spettatori (6%), con il picco di Un Posto al Sole con 1.374.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha interessato 849.000 spettatori (4.6%), invece La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1.386.000 spettatori (7.3%). Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.271.000 spettatori (6.7%). Amadeus con Chissà Chi è si è fermato a 572.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 settembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai1 ha ottenuto 2.347.000 spettatori pari al 20.9%, mentre Reazione a Catena è salito a 3.423.000 spettatori pari al 23.7%. Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 ha totalizzato 1.810.000 spettatori (17.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha incollato allo schermo 2.746.000 spettatori (20.4%). TGSport Sera su Rai2 si è fermato a 359.000, ovvero 3.8%, Medici in Corsia ha interessato 234.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e poco più di 349.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio. Rai3 con TGR ha raccolto 2.334.000 spettatori (15.2%), Rete4 con Terra Amara 567.000 spettatori (3.4%) e Italia1 con C.S.I. – Scena del Crimine 613.000 spettatori (3.8%). Cash or Trash – Chi Offre di Più sul Nove è arrivato a 689.000 spettatori con il 4.3%.