Grande successo per Il Conte di Montecristo di Pierfrancesco Favino: ma come sono andati gli ascolti contro Aladdin?

Fonte: IPA Pierfrancesco Favino

Scommessa vinta per Mediaset, che ha deciso di anticipare Rai1 con una sua versione de Il Conte di Montecristo interpretata da Pierfrancesco Favino. L’attore ha ricoperto il ruolo in maniera impeccabile, come del resto ci ha abituati in questi tanti anni di carriera, mentre Rai1 ha risposto Aladdin di Guy Ritchie con Will Smith nella parte del genio. Ma chi ha trionfato nella sfida degli ascolti del 27 dicembre? La prima parte dello sceneggiato di Canale5 è stata un successo, ma vediamo com’è andata la seconda e ultima, con il gran finale attesissimo.

Intanto, su Rai2 è stata trasmessa una nuova puntata in prima serata di Storie di donne al bivio con la conduzione di Monica Setta, mentre su Rai3 abbiamo visto lo speciale di Natale condotto da Pif, già ospite de La volta buona di Caterina Balivo nella puntata del 27 dicembre. Su Italia1, invece, è stato trasmesso il film Codice d’onore, mentre Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi ha saltato un turno e ha lasciato spazio al film per la famiglia Natale a tutti i costi con Christian De Sica. Sul Nove invece abbiamo visto I Migliori Fratelli di Crozza.

Prima serata, ascolti tv del 27 dicembre

Su Rai1 Aladdin ha interessato 2.543.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale5 la seconda parte del film TV Il Conte di Montecristo ha conquistato 3.518.000 spettatori con uno share del 20.5%. Su Rai2 Storie di Donne al Bivio intrattiene 748.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Codice d’onore incolla davanti al video 1.131.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Caro Marziano segna 1.363.000 spettatori e il 7.5%. Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza un ascolto medio di 934.000 spettatori (5.3%). Su La7 Nel Nostro Cielo un Rombo di Tuono raggiunge 398.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Natale e altri rimedi ottiene 489.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 533.000 spettatori (3%).

Access Prime Time, dati del 27 dicembre

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 5.576.000 spettatori (27.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.270.000 spettatori pari al 16.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.390.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.404.000 spettatori (7.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.582.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 699.000 spettatori e il 3.5% nella prima parte e 622.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.504.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 574.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Edition raccoglie 432.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.787.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.077.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.126.000 spettatori (15.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.323.000 spettatori (20.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (539.000 – 3.9%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 407.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 586.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 617.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 714.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.639.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 1.271.000 spettatori (6.8%) e Via dei Matti n. 0 sigla 1.093.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 741.000 spettatori (4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 253.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 294.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 356.000 spettatori con il 2.2%.