Ascolti tv del 26 settembre, Tim Battiti Live 2000 Hits si scontra con gli Europei di pallavolo

Sfida a colpi di musica e sport nella prima serata di sabato 26 settembre: Tim Battiti Live 2000 Hits si scontra con gli Europei di pallavolo

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Claudia D'Alessandro

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

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Ascolti tv del 26 settembre, Tim Battiti Live 2000 Hits si scontra con gli Europei di pallavolo
IPA
Ilary Blasi
Quali canzoni in Tim Battiti Live? Risultato finale Francia Polonia pallavolo? Chi è Enrico Brignano?

Sfida a colpi di musica, sport e comicità nella prima serata di sabato 26 settembre. Canale5 ha puntato sul debutto di Tim Battiti Live 2000 Hits, lo speciale musicale, condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, ha riportato il pubblico indietro nel tempo attraverso alcune delle canzoni più popolari dei primi anni Duemila.

Rai2 ha schierato la finale degli Europei maschili di pallavolo tra Francia e Polonia. La rete ammiraglia ha affidato la prima serata a Enrico Brignano e al suo spettacolo Bello di mamma… Rai!, un viaggio tra comicità, ricordi ed emozioni personali dell’artista. Su Rai3 Carlo Lucarelli è tornato con Blu Notte, mentre Rete4 ha proposto nuovi episodi della soap La Promessa. Italia1 ha scelto ancora lo sport con la partita di Nations League Inghilterra-Spagna. Ma chi ha conquistato il pubblico e la sfida degli ascolti tv del 26 settembre?

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 26 settembre

Ascolti tv Enrico Brignano Fabio Rovazzi Ilary BlasiStar e Vip